台海軍情》歐美專家看好潛艦國造 CNN：台灣潛艦可阻擋中國威脅

美國《CNN》以專文報導台灣潛艦國造。（資料照）

2020/12/20 12:15

〔即時新聞／綜合報導〕我國以「國防自主」政策，持續研發國造軍備，總統蔡英文上月24日於高雄台船公司主持「潛艦國造建造開工典禮」，啟動潛艦製造廠房，強調潛艦國造動工展現政府落實國防自主的決心、也讓世界看見台灣守護主權的意志。美國《有線電視新聞網》（CNN）今日則以專文報導台灣潛艦國造，多名國際專家認為，潛艦國造有利於台灣對抗中國登陸軍力。

《CNN》 以「台灣計劃中的潛艦艦隊有望阻止幾十年來中國的潛在威脅」為題進行報導，報導指出，台灣8艘新型國造潛艦的首艘潛艦建造工程，已在上個月於高雄開工，預計在2025年試航。

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分析人士推估，台灣潛艦將採用柴電系統，在水面時以柴油發電機運行，潛入水中時則以鋰電池供電的超靜音發動機運行，對台灣來說製造柴電潛艦更加容易且便宜，當柴電潛艦潛行時，發動機所產生的噪音比核子潛艦的核反應爐還低。對於解放軍的反潛單位來說，安靜潛行的潛艦很難被發現，這意味著台灣潛艦可潛伏在台灣海峽底部，並伏擊中國試圖向台灣輸送的部隊。

專精於潛艦科技的麻省理工學院安全研究計劃副主任柯特（Owen Cote）表示，中國的反潛能力很薄弱，然而在淺水、環境吵雜的水域中，即使像日本和美國這樣擁有先進反潛能力的國家，也很難偵測到水下動靜。

報導提到，目前尚不清楚台灣國造潛艦會採用何種裝備，不過華盛頓當局在今年曾宣布售台MK-48魚雷，前海軍上校舒斯特（Carl Schuster）指出，每當有大型運輸艦被美國MK-48魚雷這種現代魚雷擊中後，入侵部隊就會失去至少一個營，因此直到確定海峽中沒有潛艦以前，不會有兩棲攻擊艦等船艦被派遣至海峽中。

美國智庫「蘭德公司」（RAND Corp）的國際國防研究人員希斯（Timothy Heath）則認為，考慮到台灣完全不具備製造先進潛艦的經驗，如果台灣能夠成功建造這些潛艦，將會是很大的進步。針對台灣建造潛艦進程，舒斯特表示，台灣在建造潛艦上面臨經驗及學習上的挑戰，可能要等到2030年後才能將8艘國造潛艦全數投入部署。

英國智庫「皇家聯合研究所」（RUSI）海上軍力研究員考夏（Sidharth Kaushal）指出，除了潛艦以外，台灣還擁有多種反艦飛彈、水雷以及小型潛艦，總體來說，上述軍事資產對於解放軍的船艦造成極大威脅，並可以在解放軍登陸前有效地削弱其兵力。考夏強調，就本質上來看，中國兩棲艦艇數量目前仍有限，潛艦使得台灣軍隊有了更多進攻手段。

另外，報導中指出，上述各項數據及資料並未將「政治因素」與「個人因素」納入考量，但這兩點確對台灣潛艦戰力能否發揮有著關鍵因素，「政治因素」指的是台美關係，希斯認為，台灣打造潛艦與投資自我防衛的決心，讓美國官員更容易對於「協助一個受中國攻擊的島嶼」找到正當理由，「因為台灣也在盡其所能保衛自己」。希斯表示，美軍仍必須出手保護台灣，「如果美國沒有出手，中國極有可能找到某種方式，壓制大部分或全部的潛艦」。

至於「個人因素」部分，則是在於中國領導人習近平，舒斯特指出，習近平是個非常謹慎的領導人，「威懾的意義在於，能夠說服他『發動攻擊的代價大於其承受能力』，潛艦也增強了這種情況在未來20年內持續存在的可能性。」

《CNN》以「台灣計劃中的潛艦艦隊有望阻止幾十年來中國的潛在威脅」為題進行報導。圖為國造潛艦模型。（國防部提供）

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