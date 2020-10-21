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    衛福部52億防疫預算險遭凍 朝野同意有條件使用

    立法院長游錫堃今針對「紓困3.0追加預算案」召集朝野協商。（記者謝君臨翻攝）

    立法院長游錫堃今針對「紓困3.0追加預算案」召集朝野協商。（記者謝君臨翻攝）

    2020/10/21 18:46

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院長游錫堃今針對「紓困3.0追加預算案」召集朝野協商，針對衛福部編列的1到6項防治預算，其中第6項匡列52億餘元，卻被質疑項目內容不清，多位委員提案凍結半數預算；經討論，決議不凍結，但必須等前面1到5項、總計368億餘元用完後，才可動用第6項預算，且只能用在防治部分。本次2100億元的追加預算案，預計於23日立院院會三讀通過。

    朝野立委今就「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第2次追加預算案」進行協商，提案數共75案，歷經約2.5小時溝通，僅保留1案，大部分均修正通過，少部分則撤案；其中，朝野立委均關心衛福部匡列的52億餘元用途，提案數多達10案，多位要求凍結半數預算，經立院同意才可動支。

    由於提案內容大同小異，游錫堃裁示以國民黨立委賴士葆提出的第65案文字為主，進行討論。賴強調，依過往慣例，特別預算沒有在編預備金的，原本他要提案刪除該筆預算，但尊重大部分委員都提凍結50%，但他要求，衛服部編列的第6項52億餘元，需等到前面1到5項都用完，才可以動支。

    本次衛福部編列的預算共計368億餘元，其中第1到5項分別為「強化邊境檢疫」、「提升疫情監測衛教」、「防疫物資藥品徵用」、「疫苗研發採購」、「獎勵補助金」等，第6項則為「因應疫情變化辦理相關防治工作」，被質疑內容不清。

    對此，行政院主計總處主計長朱澤民表示，因為不知道疫情發展為何，該筆經費可能用在疫苗、採購物資，或對醫院的獎勵金等，都有可能，但若要等前5項用完才能用第6項，可能導致疫苗還沒研發出來，要先給醫院獎勵，就不能用。衛福部次長薛瑞元則說，是否能1到5項其中1項用完，就可動支第6項？

    不過，時代力量立委邱顯智、賴士葆均指出，依法第1到5項的經費可以流用；且衛福部之前編列了約45億元防治經費，最後全都用在紓困。賴並強調，這點他非常堅持，若不同意就表決，輸了也沒關係。

    由於雙方僵持不下，游錫堃原裁示暫時保留，待全部提案均討論完後，民進黨團總召柯建銘出面同意賴士葆的提案，最後不凍結該筆預算，但要等前5項368億餘元用完後，才可動用最後的1筆52億餘元經費。

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