共機頻擾台 林右昌：愈壓迫台人愈團結

為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。
爆
基隆市長林右昌說，中共對台灣施加愈多壓迫，只會讓台灣人民更加團結。（記者林欣漢攝）
〔記者林欣漢／基隆報導〕中國軍機近來頻頻擾台，引發國人高度關注，基隆市長林右昌說，中共對台灣施加愈多壓迫，只會讓台灣人民更加團結。
林右昌表示，共機擾台是非常不智的舉動，增加台海緊張，讓台灣人民厭惡中共政權，台灣堅守民主自由的生活方式，以及中華民國台灣的體制，是全民最大的共識，中共對台灣施加愈多壓迫，只會讓台灣人民更加團結。
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
不怕墜機？共機不甩沙德爾颱風 一早兩度襲擾西南空域
共機再擾台 空軍：3預警機、偵察機擾我西南空域
消費旺季 投資正當時
共機繞台 國民黨民調：7成台灣民眾不怕
共機擾台遭驅離又正面回應了！稱「例行性活動」口氣稍軟
華南銀行打造友善住宅、推動在地安老
共機10月頻繁侵入西南空域 本月紀錄至少53次我空軍廣播驅離
侯友宜爭環狀線經營權 柯P「嘿嘿嘿」：弄聲量而已啦
台海軍情》共軍再擾台 運8反潛機下午侵我西南空域
中國用假消息進行「資訊統戰」 3Q哥籲國人慎防才能護台灣
誰腦殘？轟台灣「戰到一兵一卒」 黃智賢：何不宣布建國？
喊話陳時中「悲天憫人」 陳佩琪：美豬該不該進口用膝蓋想就知道
桃園明年度總預算「喬不攏」升格來協商最多、最久一次
熱門推播