共機頻擾台 林右昌：愈壓迫台人愈團結

基隆市長林右昌說，中共對台灣施加愈多壓迫，只會讓台灣人民更加團結。（記者林欣漢攝）

2020/10/21 17:47

〔記者林欣漢／基隆報導〕中國軍機近來頻頻擾台，引發國人高度關注，基隆市長林右昌說，中共對台灣施加愈多壓迫，只會讓台灣人民更加團結。

林右昌表示，共機擾台是非常不智的舉動，增加台海緊張，讓台灣人民厭惡中共政權，台灣堅守民主自由的生活方式，以及中華民國台灣的體制，是全民最大的共識，中共對台灣施加愈多壓迫，只會讓台灣人民更加團結。

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