美國會一口氣提出多項挺台法案 外交部：感謝具體行動支持

外交部發言人歐江安。（資料照，記者呂伊萱攝）

2020/10/21 12:32

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國國會20日紛提出挺台法案。眾議院「中國工作小組」提出包裹式法案「中國工作小組法案」，包括支持台灣國際參與、美軍阻止中國武力犯台等7項挺台法案；同日有參議員提出「台灣關係加強法案」。外交部今感謝美國國會以具體行動支持台灣，將續穩健推動台美關係。

美國聯邦眾議院「中國任務小組」（China Task Force）在眾院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）及外交委員會首席議員麥考爾（Michael McCaul）領導下，於美東時間10月20日提出「中國任務小組法案」（China Task Force Act），建議美國國會就中共對美國、全球自由、民主及人權造成的威脅做出全面性立法。

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包裹法案詳細羅列本屆美國國會所提出的137項相關法案，其中包含7項與台灣有關，包括「台灣保證法案」（Taiwan Assurance Act）、支持恢復台灣WHO觀察員身分的法案、「台灣主權象徵法案」（Taiwan Symbols of Sovereignty Act）、「台灣獎學金法案」（Taiwan Fellowship Act）、「不歧視台灣法案」（Taiwan Non-Discrimination Act）、「台灣公平僱用法案」（Employment Fairness for Taiwan Act）、「台灣防衛法案」（Taiwan Defense Act）。展現對台灣堅定的支持。

另外，美國聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）及默克利（Jeff Merkley）也在同日提出「台灣關係加強法案」，建議調整美國對台政策，包括成立跨部會台灣政策任務小組、要求美國駐台代表的任命應經過參院同意、建立台美文化交流基金會、反制中國對台銳實力滲透等作為，以更切實反映現況。

外交部發言人歐江安今天對此表示，外交部由衷感謝美國國會以具體行動支持台灣，並展現對台海及區域和平穩定的重視，並將繼續與美國國會友人及行政部門保持緊密聯繫，穩健推動台美關係。

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