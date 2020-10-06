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    川普出院返回白宮 裴洛西：不應將病毒政治化

    美國總統川普在當地時間5日晚間出院，眾議院議長裴洛西警告川普，不要將病毒政治化。（法新社）

    美國總統川普在當地時間5日晚間出院，眾議院議長裴洛西警告川普，不要將病毒政治化。（法新社）

    2020/10/06 10:11

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）於當地時間5日晚間6點半出院，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）表示，希望川普是依照醫師的指示出院，並警告川普不要將病毒政治化，這樣的決定恐為美國樹立危險的榜樣。

    綜合外媒報導，川普2日宣布確診後，不到24小時，便轉往沃爾特里德國家軍事醫療中心接受治療，裴洛西表示，川普返回白宮後，可能需要很長一段時間才能康復。裴洛西也批評川普將病毒政治化，試圖讓外界認為自己的政策成功，已經戰勝病毒，「事實上，他對這個國家非常具破壞性和危險性」。

    在裴洛西表態後不久，白宮首席醫師康利（Sean Conley）表示，川普在過去72小時內都沒有發燒，血氧濃度皆正常，符合出院標準。康利指出，儘管川普還未完全康復，但經過醫療團隊評估，支持川普返回白宮，並強調，川普在白宮將獲得世界一流的醫療服務。

    疫情在白宮持續擴大，包括發言人、白宮新聞秘書麥肯內尼（Kayleigh McEnany）也確診，裴洛西則表示，川普的助理接連染疫，「白宮的病毒檢測顯然行不通」，而國會目前的首要工作是確保議員的健康。裴洛西仍未公布國會新的篩檢規範，據報導，裴洛西在當地時間2日和5日做了病毒篩檢，結果皆為陰性。

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