美國會小組包裹式提案 一口氣推7部挺台法案

「中國工作小組法案」，由眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy，圖左）與中國工作小組主席、眾議院外委會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul，圖右）共同發起「中國工作小組法案」。（法新社資料照）

2020/10/21 07:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦眾議院「中國工作小組」20日提出包裹式法案「中國工作小組法案」（China Task Force Act），包含支持台灣國際參與，以及維持美軍阻止中國武力犯台等7項支持台灣的法案。

這部包裹137部法案的「中國工作小組法案」，由眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）與中國工作小組主席、眾議院外委會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）共同發起，希望趕在明年1月3日現任美國國會任期期滿之前通過這些重要法案。

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其中有7部法案與台灣有關，包含支持台灣納入國際組織的「台灣保證法案」（Taiwan Assurance Act）；指示美國國務卿擬定策略，恢復台灣世界衛生組織（WHO）觀察員身分的法案；指示美國國防部長允許台灣政府和軍事人員在美國從事公務時，展示代表台灣的象徵符號的「台灣主權象徵法案」（Taiwan Symbols of Sovereignty Act）。

另外，提案也包括提供獎學金讓美官員更了解台灣的「台灣獎學金法案」（Taiwan Fellowship Act）；要求美國財政部採取作為，使台灣在國際財政機構得到更公平的待遇的「不歧視台灣法案」（Taiwan Non-Discrimination Act）；確保國際金融機構公平僱用台灣人的「台灣公平僱用法案」（Employment Fairness for Taiwan Act）；要求國防部維持美軍阻止中國武力犯台、造成「既成事實」的能力的「台灣防衛法案」（Taiwan Defense Act）。

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