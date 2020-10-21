美豬入校園？ 教育部長：11月底修改學校採購契約範本

台北市國中、國小家長會聯合會總會長許孝仁（前排右三）等十多個北部地區的家長與教師團體代表21日聯合召開記者會，呼籲政府修幼教法與學生衛生法，明訂罰則，嚴禁瘦肉精食品進入校園，以確保師生健康。（記者廖振輝攝）

2020/10/21 11:57

〔記者吳書緯／台北報導〕政府放寬美豬美牛進口，讓許多家長擔心含有萊克多巴胺的美國豬肉將會進入到校園營養午餐，立委也紛提出修法草案讓萊豬進入校園；對此，教育部長潘文忠今表示，目前「學校衛生法」已規定學校供應膳食應採用認證在地食材，且有抽查機制，並表示教育部修訂學校採購契約參考範本、增加相關罰則，11月底前即可修訂完成並公布。

立法院教育及文化委員會今審查「學校衛生法修正草案」等19案；潘文忠報告指出，目前「學校衛生法」已在2013年增訂第23條規定，學校供應膳食應採用認證在地食材，第23條之3明定學校膳食採購應參考中央契約範本與業者簽訂契約；此外2015年修正第22條，規定教育主管機關應會同農業及衛生主管機關抽查學校餐飲衛生之頻率，由不定期增加至每學年至少1次。

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針對在野黨立委紛提出「學校衛生法第23條修正草案」，增列學校供應膳食食材禁止使用含乙型受體素（或含萊克多巴胺）或聲明並未使用；潘文忠報告指出，目前現行法規與機制已完備，已可確保校園供餐一律使用在地食材，且「學校衛生法」已規範應優先採用認證在地優良農產品，教育部也以「行政指導」方式，正式行文要求學校、幼兒園、兒童及課後照顧服務中心供膳採用國產豬、牛肉食材。

此外，潘文忠也指出，教育部除在8月底發函要求外，也會修訂學校採購契約參考範本、增列相關罰則，預計11月底前即可修訂完成並公布，讓學校在2021年5月1日前無縫接軌換約。

然而，民眾黨立委高虹安質疑，「學校衛生法」第23條是寫「應優先採用」，而「應優先採用」及「一律使用」是一樣的字眼嗎？懂中文的人都知道不是同一件事，且同一個法條中也明令禁止基改食品，那為何乙型受體素，就無法入法明文禁止，抨擊教育部只用行政公文，卻不修法。

而同一時間，雙北市家長團體今天也到立法院請願接待室召開「修法刻不容緩，萊劑肉品全面退出校園」記者會，會後一群家長直接到立院教育委員會外表達訴求，國民黨立委林奕華、鄭正鈐、萬美玲也參與聲援行列

國民黨立委林奕華說，家長感謝教育部第一時間就發公文表示將採用國產肉品，但是一紙公文的效果有限，所以還是要修法，才能完全滴水不漏的把關，然而潘文忠仍未鬆口，但修法是立委職責，因次希望不分藍綠的立委在教育委員會站在孩子健康的角度，來讓修法盡快通過。

十多個北部地區的家長與教師團體代表21日聯合召開記者會，呼籲政府修幼教法與學生衛生法，明訂罰則，嚴禁瘦肉精食品進入校園，以確保師生健康。全家盟常務理事李文良（中）更在會中痛批，民進黨政府喪權辱國、自取其辱，簡直比共產黨還不如。（記者廖振輝攝）

十多個北部地區的家長與教師團體代表21日聯合召開記者會，呼籲政府修幼教法與學生衛生法，明訂罰則，嚴禁瘦肉精食品進入校園，以確保師生健康。全家盟常務理事李文良（左二）更在會中痛批，民進黨政府喪權辱國、自取其辱，簡直比共產黨還不如。（記者廖振輝攝）

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