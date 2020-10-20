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    喊話陳時中「悲天憫人」 陳佩琪：美豬該不該進口用膝蓋想就知道

    陳佩琪（見圖）認為，針對美豬進口向衛福部長陳時中喊話，「如果要坐上神壇，應該有悲天憫人的襟懷才是」。（資料照）

    陳佩琪（見圖）認為，針對美豬進口向衛福部長陳時中喊話，「如果要坐上神壇，應該有悲天憫人的襟懷才是」。（資料照）

    2020/10/20 22:51

    〔即時新聞／綜合報導〕近日對於含有萊克多巴胺的美國豬肉是否進口討論得沸沸揚揚，而台北市長柯文哲妻子陳佩琪今（20）日也在臉書上分享她的看法認為，決定進口的官員應提出美豬對人體無害的證據，否則「用膝蓋想也知道」不該進口，更喊話陳時中，「如果要坐上神壇，應該有悲天憫人的襟懷才是」。

    陳佩琪在臉書上提到，孩子的器官成熟度較差，所以不論是疫苗或是藥物，都要做過幼童的人體試驗，才能夠供臨床使用，若沒有做過試驗，就註明「由醫師自行判斷是否使用」，那後果將要由使用的醫師自行負責。

    陳佩琪認為美豬議題也是如此，表示若衛福部職責是要為國人健康把關，那美豬該不該進口，其實用膝蓋想就知道，砲轟陳時中「坐神壇能力不拘，最基本的條件只要有悲天憫人、一視同仁的襟懷就夠了，自己不吃，就不要給人吃，這事件令人感慨，現在的官員到底是專業重要？還是效忠重要？」

    陳佩琪針對酸民要她拿出美豬對人體有害的證據提出反駁，認為食安要採最高標準，應該是要由決定進口的決策者拿出「無害的研究證據」，而不是要由反對者拿出「有害的證據」，認為台灣又沒有鬧飢荒，如果有疑慮就不該進口。

    陳佩琪臉書全文

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