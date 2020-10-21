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    強化後備戰力》 國防部：成立「防衛後備動員署」 後備部併入陸軍

    軍事訓練役男進行戰術行軍訓練。（資料照，國防部提供）

    軍事訓練役男進行戰術行軍訓練。（資料照，國防部提供）

    2020/10/21 09:15

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    強化後備戰力》4個月軍事訓練役與城鎮作戰結合 退後教召14天

    〔記者羅添斌／台北報導〕國防部明天將向立法院提出國軍「提升後備戰力」專案報告，根據已送交立院的報告內容指出，將整合部本部、參謀本部及後備指揮部動員幕僚人力，編成「防衛後備動員署」，屬中央三級機關，位階提升、功能增強；國防部後備指揮部改隸陸軍司令部，擔任動員兵監，北、中、南地區後備指揮部及縣、市後備指揮部改編配各作戰區，納入建制單位。

    對於後備役男的教召部分，國防部在報告中指出，「提升後備戰力」專案改革後，後備部隊將擴充至26萬8千餘人，訓練機構擴充8個（5個甲種旅及3個後訓中心），且訓練天數增長為14天，整體教召訓能及品質大幅提升。全案擬區分階段推動，預於111年啟動。

    國防部並表示，為符合教召公平性，將未曾於8年內參與教召之人員，檢討解除編管8年政策，採「後退先選」的原則召訓；故解除編管8年政策，非指延長教召年限及增加次數，而是盤點士官以上退伍幹部，且未受召訓人員，納入編管，以符公平；其餘8年內曾受召之人員，仍按現行作法實施，教召次數最多4次，以有效充實後備軍、士官編管儲備，擴增幹部選充人力，並兼顧兵役公平原則。

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