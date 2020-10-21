強化後備戰力》4個月軍事訓練役與城鎮作戰結合 退後教召14天

根據國防部規劃，未來4個月役期的軍事訓練役男，將會改採軍事訓練、教育召集訓練及後備編管結合一致，如新兵入營報到後，即依其未來作戰任務實施編管，以提升第二類型縱深及城鎮守備部隊作戰能力。圖為現行軍事訓練役男接受行軍訓練。（資料照，國防部提供）

2020/10/21 09:40

〔記者羅添斌／台北報導〕現行4個月軍事訓練役是否具有戰力，遭到各界質疑，國防部在明天將向立院提出的報告中指出，為提升第二類型縱深及城鎮守備部隊作戰能力，規劃將4個月軍事訓練、教育召集訓練及後備編管結合一致，如新兵入營報到後，即依其未來作戰任務實施編管。

國防部並表示，4個月軍事訓練期間，除必要之入伍及專長訓練外，置重點於城鎮戰訓練；退後教召訓練14天，第一週以恢復基本戰技為主（實彈射擊、戰鬥教練），第二週則以城鎮戰訓練為主，使其任務及所受訓練縝密結合。

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國防部明天將向立法院外交國防委員會提出國軍「提升後備戰力」專案報告，根據已送達的報告內容指出，因應敵情威脅與作戰需求，提升後備戰力為發揮關鍵戰力的重要工作。國防部依作戰任務導向，整建後備部隊與編裝，組建堅強的防禦體系，協力常備部隊發揮整體戰力。

在整建後備部隊方面，國防部指出，依國軍整體防衛作戰需求，務實檢討國軍後備戰力，將原甲、乙、丙、丁種旅及各山地、站臺連，依防衛作戰任務導向，區分為第一類型負責「灘岸守備」、第二類型負責「縱深及城鎮守備」、第三類型負責「重要目標防護」等任務類型。

在強化灘岸守備戰力部分，國防部原有7個甲種旅，因應新增敵情威脅，調增5個甲種旅，調整後合計編成12個第一類型「灘岸守備」旅，增加第一線守備戰力，戰時與常備部隊打擊旅共同構成「拘打配合、灘岸殲敵」的關鍵戰力。

而為提升縱深及城鎮作戰能力，加上強化4個月軍事訓練役男戰力，國防部在報告中指出，為提升第二類型縱深及城鎮守備部隊作戰能力，規劃將4個月軍事訓練、教育召集訓練及後備編管結合一致，如新兵入營報到後，即依其未來作戰任務實施編管，4個月軍事訓練期間，除必要之入伍及專長訓練外，置重點於城鎮戰訓練；退後教召訓練14天，第一週以恢復基本戰技為主（實彈射擊、戰鬥教練），第二週則以城鎮戰訓練為主，使其任務及所受訓練縝密結合。

此外，在增強重要目標防護能力方面，為強化國軍各空軍基地、海軍要港、高山雷達站臺、機動雷達、飛彈車組等重要目標防護安全，及確保國家關鍵基礎設施運作正常（如電力、油料、供水、通訊、傳播、海、空運、金融等），編成第三類型「重要目標防護」部隊，由各作戰區負責整合，與民防團隊及保警共同執行重要目標防護任務，確保國家重要關鍵設施安全。

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