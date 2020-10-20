AIT發言人「亮刀」 遊金門分享美台「真朋友」、「真進展」

美國在台協會（AIT）發言人孟雨荷（左）上週訪問金門，參觀鋼刀製作等特色景點，還特別在紀念刀上刻字「美台關係：真朋友‧真進展」。（取自AIT臉書）

2020/10/20 17:02

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）發言人孟雨荷（Amanda Mansour）上週造訪金門，參觀古寧頭貓公石海岸、戰史館、貢糖和鋼刀製作等特色景點，還特別在紀念鋼刀上刻字「美台關係：真朋友‧真進展」。AIT今在臉書分享「跟著發言人遊金門」系列文章，盼與台灣民眾分享，「金門不只是美麗又迷人的島嶼，它也見證美台多年來豐富而悠久的合作歷史」。

孟雨荷上週訪問金門，參訪在地特色景點，拜會金門大學校長陳建民，並以「美台關係：真朋友，真進展」為題向金門大學學生演講，同時進行會後座談。

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AIT今在臉書分享「跟著發言人遊金門」系列文章，和台灣民眾分享發言人視角的金門一日遊，多篇文章細說金門的人文名勝、特色產品與歷史古蹟，例如金門隨處可見的閔式建築，孟雨荷讚是「全台灣最優美古典」，也提到AIT處長酈英傑熱愛古厝建築。

孟雨荷也走訪古寧頭的北山播音牆和貓公石海岸，在播音牆前活潑拍照留念，註解寫道「猜猜看這裡之前發生過什麼重要事件？還有這個大型播音牆是用來做什麼的？」北山播音牆是兩岸對峙時期的心戰喊話的擴音器，高約三層樓，裝設48支大喇叭，據說聲響可傳送25公里遠。貓公石海岸則曾是重要戰役據點，退潮時可清晰看見昔日對峙遺跡，此地因「古寧頭戰役」揚名於世。

孟雨荷還參觀了古寧頭戰史館和八二三戰史館。AIT說，美國多年來一直在為台灣的防衛提供各式各樣的協助支援，配圖即為古寧頭戰史館展出的美製武器，「它們對台灣自我防衛與成功禦敵的能力上有很大的幫助！」AIT也寫到，八二三戰役在美台合作中佔有一頁非常重要且悠久的歷史，AIT處長酈英傑今年8月23日當天造訪金門，參加紀念活動。

孟雨荷也參觀了貢糖與鋼刀店鋪。對於貢糖，AIT說，美國人和台灣人一樣都非常喜歡花生。在美國，花生是棒球比賽中常見的傳統零食；在金門，花生被製成許多各式各樣的零嘴美食。

孟雨荷還特別在鋼刀店鋪製作紀念刀，刀面刻上「美台關係：真朋友‧真進展」。金門鋼刀是廢棄彈殼鍛造而成，馳名遠近。AIT讚金門鋼刀展現了台灣舉世聞名的回收再利用率成就，「對環保責任與管理的投入是美台共享價值之一」。

AIT臉書貼文：

美國在台協會（AIT）發言人孟雨荷上週訪問金門，參觀鋼刀店鋪等特色景點，還特別在紀念刀上刻字「美台關係：真朋友‧真進展」。（取自AIT臉書）

美國在台協會（AIT）發言人孟雨荷（見圖）上週訪問金門，在北山播音牆前拍照留念。（取自AIT臉書）

美國在台協會（AIT）發言人孟雨荷（見圖）上週訪問金門，參觀古貢糖店鋪等特色景點。（取自AIT臉書）

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