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    前國稅局官員捍衛租稅正義出新書 時力邱顯智出席讚聲

    時代力量立委邱顯智（右）出席「捍衛租稅正義，保衛納稅人權」新書發表會，作者為黃坤光。（記者王藝菘攝）

    時代力量立委邱顯智（右）出席「捍衛租稅正義，保衛納稅人權」新書發表會，作者為黃坤光。（記者王藝菘攝）

    2020/10/20 13:18

    〔記者吳書緯／台北報導〕曾任國稅局簡任稽核的黃坤光今在立院發表《捍衛租稅正義 保衛納稅人權》新書，直指三大非法課稅案都是稅務機關違法所致；時代力量立委邱顯智到場力挺，表示國家若無租稅正義，其實與強盜並無兩樣，黃坤光長期在公部門服務，但卻未被體制「馴化」，以三大案為例指出台灣租稅情況的不公不義之處。

    邱顯智今在新書發表會致詞指出，租稅正義的議題非常重要，中世紀哲學家聖奧古斯丁（St. Augustine）曾說，「一個國家如果沒有正義的話，就宛如強盜集團」，用在租稅的議題也相當貼切，而過去英國也有「不出代議士就不繳稅」的說法。

    因此，邱顯智表示，「稅」基本上可以說是國家對人民財產權的侵害，如果說政府沒有遵守正當法律程序，或者是說最起碼的租稅正義的話，那其實是跟強盜沒有什麼兩樣，黃坤光長期從事公職，但卻未被體制馴化，離開公務系統後，作為租稅專家，卻出書指出公務系統的不公不義之處。

    黃坤光提到，租稅公平正義是民主法治國家最公平的要求，從事稅務工作多年，業務也有與追查逃漏稅有關，所有查帳規定都參與過；然而等他退休後，發現目前稅務機關怎麼不是在查稅，而是在以「推想」方式在查稅，因此希望透過著書將此現象矯正過來。

    為此，黃坤光表示，著書的目的除揭弊以矯正不公不義之課稅外，最希望的是不論徵納何方之稅務工作者，都應熟讀租稅法律主義之大法官解釋，依法課稅以維護民主法治的精義；而三大案係指「黃任中案」、「南和興案」等案。

    前台大法律系教授陳志龍表示，稅捐機關沒有自我檢討的能力，把錯的事情一而再、再而三地錯下去，新書中提到「租稅法」應該與「物權法」、「刑法」都一樣，都應該用租稅法定原則。

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