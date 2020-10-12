重懲血汗客運業者！ 公路總局擬公開超時黑名單、砍補助金額

交通部公路總局打算公開血汗客運名單並砍補助款。圖為三重客運。（桃園市交通局提供）

2020/10/12 11:32

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台北市內湖區一輛三重客運藍26公車衝撞人行道，造成1死1傷。立委邱顯智今在交通委員會臨時提案，要求交通部公路總局主動在網路揭露違反公路法及汽車運輸業管理規則的黑名單；另針對違反公路法、勞基法、汽車運輸業管理規則的的累犯業者，應建立調降或刪減補助金額辦法。交委會今通過上述2案。

今年9月21日一輛三重客運藍26公車在台北市內湖行期間，突然衝撞至人行道，釀1死1傷、撞毀24台機車，引起社會關注。

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立委邱顯智提案指出，三重客運近5年在國道客運違反公路法及汽車業運輸業管理規則總計違法131次，罰款金額高達117萬9000元。在雙北市區公車違法部分，三重客運共違法371次，罰款金額累計達333萬6000元。另，經查也發現，三重客運在勞基法違法13次，罰款金額高達220萬。

立委邱顯智表示，三重客運是公路法及汽車運輸業管理規則的累犯，床違反內容包含未依照核定路線行駛、每日駕車時間超過10小時、連續2工作日之間休息未滿8小時，三重客運駕駛都是在體力及專注力負荷極大的狀態下工作，嚴重影響運輸安全。

立委邱顯智及劉櫂豪質疑，勞動部及環保署針對違法雇主以及汙染業者，都設有公開平台揭露資訊，唯獨公路總局針對違法的客運業者，確無公開平台可供查詢，但公路總局手上確實都握有相關資料。

公路總局局長許鉦漳承諾，將在2個月內建立平台或網頁公布違反公路及汽車運輸管理規則的黑名單。

此外，邱顯智也質疑，三重客運在2015年到2020年共接受公路總局補助9788萬3866元，加上雙北市補助共1億5874萬9904元，領取補助同時也屢屢違反交通及勞動法規，等於是拿補助款繳罰款，要求交通部檢討補助機制，針對累犯業者，應建立調降或刪除補助金額辦法。

許鉦漳也同意將研修相關補助辦法，並在3個月內做成書面報告提交交通委員會。

交通部長林佳龍赴立院交通委員會備詢。（記者簡榮豐攝）

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