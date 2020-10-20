藍營戰美豬1個月 自家民調曝政黨支持幾乎無影響

國民黨因萊豬議題在立法院攻防1個月，今日更第4度杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，依國民黨自家智庫10月份的民調顯示，相較於9月份的藍營自家民調，政黨支持度幾乎無影響。（資料照）

2020/10/20 13:05

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨因萊豬議題在立法院攻防1個月，今日更第4度杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，依國民黨自家智庫10月份的民調顯示，相較於9月份的藍營自家民調，政黨支持度幾乎無影響。

國民黨智庫國家政策研究基金會今公佈10月份時事議題民調報告，也調查民眾對於各政黨的支持度﹔相較於9月份，10月份的民眾表態率提升，國民黨支持度從20.9%上升至22.4%，但民進黨支持度也從26.7%上升至28.7%，台灣民眾黨支持度從7.5%上升至8.8%，時代力量支持度從4.8%微降到4.4%。

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在民進黨與國民黨的支持度差距上，相較於9月份，國民黨落後民進黨5.8%，10月份國民黨落後民進黨增加至6.3%。萊豬議題在立院攻防1個月，兩黨支持度差距反而擴大。

據了解，雖然蔡英文總統在8月28日宣布開放含萊劑豬肉進口，且至少有超過6成民眾反對萊豬進口，但10月份藍營內參的民調仍顯示，民眾對蔡總統滿意度高達6成，開放萊豬對行政院長蘇貞昌似乎較有影響，讓蘇的滿意度跌破5成，但仍有49%，顯示萊豬開放對蔡政府整體支持度影響有限。

國民黨立委陳以信認為，在政黨支持度上，國民黨在這段時間有所成長，同步民進黨也有所成長，但兩黨差距沒有外界想像那麼大，國民黨要持續努力，在回應民意各種議題上，相信越來越得到民意支持。

對於國民黨立委杯葛蘇揆到立院施政報告，似乎沒有獲得民眾共鳴，國民黨立委謝衣鳯表示，外界可能覺得要儘速讓蘇上台報告，立委也很希望在院會質詢蘇和行政官員，但現在美國選舉結果未定，是不是請行政院暫緩研議開放萊豬進口，這才是為台灣民眾著想的作為。

陳以信則說，外界說國民黨不願跟政府溝通的說法是錯誤的，事實上現在立院各委員會都有針對萊豬進口議題討論，不讓行政院長施政報告是希望表達國民黨的3點訴求，包含蔡總統到國會報告、蘇貞昌道歉、農委會主委陳吉仲下台，這樣的立場應繼續堅持下去。

國民黨因萊豬議題在立法院攻防1個月，今日更第4度杯葛行政院長蘇貞昌施政報告。（資料照）

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