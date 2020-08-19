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    首頁　>　政治

    想入台籍獲中國內援身分？李戡分析林書豪恐三頭空

    林書豪（見圖）申請台灣護照成功，李戡分析認為他可能落得三頭空。（資料照）

    林書豪（見圖）申請台灣護照成功，李戡分析認為他可能落得三頭空。（資料照）

    2020-08-19 22:43:04

    〔即時新聞／綜合報導〕林書豪曾在NBA締造「林來瘋傳奇」，現活躍於中國男子籃球職業聯賽 （CBA），今日證實他已拿到台灣護照，不過外界認為，林的盤算是進一步取得台灣國籍，進而在中國從外援（洋將）變成內援（港澳台球員）添利多，不過李敖之子李戡分析，他可能到頭來落得三頭空。

    國內籃壇消息人士指出，林書豪若有意投入台灣男籃，依國際籃總（FIBA）規定，得經過歸化程序取得我國國籍，進而成為台灣籃壇史上第2位歸化球員；按照CBA聯賽規定，林書豪美籍屬外援，出賽有所限制，合約只能1年1簽，對即將31歲的他相當不利，若取得台灣國籍，能讓林書豪在中國以內援身分增加空間。

    內政部官員更指出，林書豪可能會在9月入境台灣，但對方目前仍在考慮是要在境外提出居留、定居申請案，或是等到來台後再提出，林書豪也可能符合「高級專業人才」的要件，屆時內政部將依規定提交審查會審查，協助林書豪在台定居與設籍。

    不過，李戡今晚在臉書分析，林書豪若入籍「中華民國」取得身分證，在中國男子籃球職業聯賽中照樣會被視為美國外援，中方並不會承認他有雙重國籍，不會承認他有「台胞」身分，也不會給他台胞證，僅會認可林書豪的美國人身分，因此林書豪最後可能落得三頭空的下場。

    李戡臉書全文

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