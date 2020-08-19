談網路戰 國防大學教授：很多國家都是不宣直接打了

國防大學法律系系主任田力品今日在「發動網路攻擊算挑起戰爭嗎」座談會表示，各國從事網路戰爭都是秘而不宣，「越來越多國家不宣而戰」，很多國家都是不宣就直接打了。（記者陳鈺馥攝）

2020-08-19 16:08:26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國防大學法律系系主任田力品今日在「發動網路攻擊算挑起戰爭嗎」座談會表示，各國從事網路戰爭都是秘而不宣，「越來越多國家不宣而戰」，很多國家都是不宣就直接打了。網路戰或網路攻擊發生後，很少人會出來說是我幹的。

田力品談及，發動網路攻擊算不算挑起戰爭？目前網路攻擊的定義莫衷一是，從有人類開始就有戰爭，至於何謂戰爭？在國際法上沒有明確定義，究竟是戰爭還是算武裝衝突，是敵意行為或惡意行為，而且武器包含有形和無形，網路算不算武器呢？也要界定行為是國家行為或個人行為，如蓋達、ISIS恐怖分子是非國家行為體。

請繼續往下閱讀...

網路戰、資訊戰和電子戰有何差別？田力品指出，俄羅斯在2016年介入美國大選，美國後來驅逐30幾個俄國外交官。2017年法國總統大選，俄羅斯也介入發動網路攻擊，2017年卡達發生外交危機，也是被用網路散布消息，這都是網路戰部分。

田力品舉例，2016年北韓發動GPS蓋台，這算是網路戰，還是屬於電子戰範疇？若敵人以電子方式來騷擾我，我方用實體武器去炸了它，那這算是網路戰還是實體戰。

田力品提及，只要能夠上網，非國家行為體也能有網路攻擊，只要有一隻手機和電腦就可以進行，發動網路攻擊的門檻很低，網路攻擊的特點是讓你找不到是誰。

2007年愛沙尼亞曾遭受嚴重網路攻擊，該國政府非常倚重網路，所以受到攻擊後，所有政府機構、學校、銀行全部掛點，建築物雖然沒有受損，但機構有一陣子無法與外界聯絡。

田力品強調，全世界到目前為止，沒有任何一個公約規範網路攻擊，上述那些行為都沒有被規範到，有個法律只是國內立法而已。而是否界定為戰爭，最重要是看有無「敵對行為」。

田力品認為，中共和印度在邊界對抗的武器只是一顆石頭，回到了摩登原始人的狀態，這是戰爭嗎？還是武裝衝突？還是算敵對行為，最後也要看「日內瓦公約」國家行使武力作戰的方法是否合法。

田力品指出，有武裝衝突才能界定為戰爭，網路攻擊武器不一定要有形。網路攻擊的樣態，可分成分散式阻斷服務攻擊、攻擊監控與資料擷取系統、資訊蒐集破壞及竊取數據。

他提及，聯合國組織只有憲章，國際法院還沒有處理過以網路攻擊的案件，網路攻擊的強度是否高到被攻擊的國家能在聯合國主張要去制裁，這部分也是沒有的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法