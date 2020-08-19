陳時中下令查彰化衛生局 藍委謝衣鳯喊話「收回成命」

國民黨立委謝衣鳳今到彰化縣衛生局慰問基層防疫人員，送上花束向衛生局長葉彥伯加油打氣。（記者張聰秋攝）

2020-08-19 13:34:13

［記者張聰秋／彰化報導］彰化縣衛生局篩檢出居家檢疫無症狀感染者，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下令衛福部政風單位展開調查，衛生局長葉彥伯面對媒體持續追問為何主動篩檢10多歲男孩，一再以按規定的程序執行回應，彰化縣衛生局政風室今開始蒐集資料展開內部調查。

不過，國民黨立委謝衣鳯今在彰化向陳時中喊話，用政風資源介入調查嚴重打擊基層為防疫的付出與努力，盼陳時中收回命令，讓防疫回歸正軌。

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被問及中央下令調查地方反而給人打壓的不當聯想？對此，謝衣鳯表示，彰化縣衛生局長葉彥伯提供其專業，卻在這件事情上受到政風調查，大家都覺得用政風介入調查，於情於理均不合，事情緣由其實只是衛生局詢問居家檢疫的人是否願意接受採檢，這只是進一步的調查而已，國內目前疫情已經進入了一個相對比較趨緩的時候，過去在疫情緊急的時候，我們並沒有對這些東西進行嚴密的監控，現在正是應該把這一塊拼圖拼上去，給台灣和彰化民眾一個知的權利。

謝衣鳯指出，彰化縣長和衛生局長同時代表彰化第一線基層醫護人員和全體公務機關，今天葉局長如果因為採檢發現無症狀感染者而因此接受政風調查的懲罰，絕對嚴重打擊基層士氣，也會讓人不捨，她希望，陳時中部長可以收回讓民眾覺得於情於理不合的命令。

對於外界的聲援，葉彥伯受訪時均強調一切都照規定的程序做，縣長王惠美也認為衛福部啟動政風機制調查採檢作為未免小題大作，她邀請衛福部長陳時中下來彰化實地了解衛生局基層多麼認真守護大家的健康。

王惠美以彰化縣防疫指揮官的立場表明其主張，她說，她很感謝並支持衛生局超前佈署，適時篩檢出無症狀感染者防堵破口，把不定時炸彈拆除，應該給他按個讚，大家是否還記得彰化白牌司機只是肺炎發燒，因此被篩檢並找出感染源頭，及時拆掉這個炸彈，在中國這個叫做隱藏疫情，在台灣既然是政風調查，如此有道理嗎？

王惠美說，我們要邀請阿中部長下來彰化走一走，看看基層多認真執行防疫，當時如果白牌司機沒被適時找出感染源，今天台灣能夠這麼安全嗎？她是彰化縣疫情指揮官她力挺基層，力挺衛生局的積極作為。

彰化縣長王惠美（左）今到彰化縣衛生局慰勉鼓舞基層人員的工作士氣。（記者張聰秋攝）

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