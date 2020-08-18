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    咪咪寶貝「正面露毛」讓人好想揉 當心性感柔情攻勢暗藏陷阱

    內政部今（18）日推出「咪咪寶貝的正面露毛照」版反詐騙文宣，呼籲民眾，慎防詐騙集團以性感美照與撒嬌柔情攻勢，騙取錢財。（圖擷取自臉書＿內政部）

    內政部今（18）日推出「咪咪寶貝的正面露毛照」版反詐騙文宣，呼籲民眾，慎防詐騙集團以性感美照與撒嬌柔情攻勢，騙取錢財。（圖擷取自臉書＿內政部）

    2020-08-18 23:53:17

    〔即時新聞／綜合報導〕可惡，揉不到！詐騙集團因應時勢日新月異，手法也推陳出新。對此，內政部今（18）日推出「咪咪寶貝的正面露毛照」版反詐騙文宣，呼籲民眾，慎防詐騙集團以性感美照與撒嬌柔情攻勢，騙取錢財。

    「網路世界陷阱多，小心騙子就在電腦後！」內政部今日在臉書發文指出，「詐騙手法百百種，其中一種就是柔情攻勢：隨便露個兩手毛、裝個帥美萌照、再咩噗（楚楚可憐狀）可愛幾聲，就是要讓你心癢癢、酥麻麻、頭昏昏，讓你神智不清好掏錢！」

    貼文的附圖中，對話紀錄中的「咪咪寶貝」使出柔情攻勢，誘導當事人以2萬元解鎖牠的「正面露毛照」，再進一步誘惑只要再加碼5萬元，就可以現場親自見到「咪咪寶貝」本人，讓當事人立即被攻陷、心動直呼「嗚哦！好想揉！」然而，一旦當事人秒速匯款，就會被「咪咪寶貝」光速封鎖，最後，被詐騙的苦主只能呆愣在原地，天地不應。

    「千萬毋通輕易相信！」內政部文末貼心叮嚀，「在網路上遇到疑似詐騙、或者被恐嚇威脅時，請撥打反詐騙專線165確認，不要上當，變成歹徒肥肉。」

    公部門設計團隊創意發想的宣傳文案活潑生動，吸睛之餘也成功達成政策宣傳的效果。大批網友紛紛被「咪咪寶貝的正面露毛照」笑歪，也曬出自己家的「咪咪照」，笑喊「邪佞誘惑！」、「地方的貓貓....渴求罐罐」、「雖然黑了點，他一樣有露點，別嫌棄，有人要嗎？」；還有網友曬出老虎照，直呼「無碼、野外、露出、高清」。

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