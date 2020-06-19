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九二共識成「歷史描述」 中國國台辦要國民黨「明辨是非」

國民黨改革委員會兩岸論述組建議報告將「九二共識」當成昔日兩岸互動過程的「歷史描述」，中國國台辦發言人朱鳳蓮今晚稱，堅持「九二共識」、反對「台獨」是中共和國民黨互信與合作的共同政治基礎，希望國民黨明辨是非，堅持積極的大陸政策。（圖取自網路）

國民黨改革委員會兩岸論述組建議報告將「九二共識」當成昔日兩岸互動過程的「歷史描述」，中國國台辦發言人朱鳳蓮今晚稱，堅持「九二共識」、反對「台獨」是中共和國民黨互信與合作的共同政治基礎，希望國民黨明辨是非，堅持積極的大陸政策。（圖取自網路）

2020-06-19 23:19:09

〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨改革委員會兩岸論述組建議報告將「九二共識」當成昔日兩岸互動過程的「歷史描述」，主張改以4大支柱建構台海新關係，中國國台辦發言人朱鳳蓮今晚稱，堅持「九二共識」、反對「台獨」是中共和國民黨互信與合作的共同政治基礎，希望國民黨明辨是非，堅持積極的大陸政策。

國民黨改革委員會上午召開全體會議，兩岸論述組提出建議案，新建議案提出4大支柱建構和平穩定的台海新關係，所謂的4大支柱為堅持中華民國主權、保障自由民主人權、維護台灣安全優先、創造雙贏共享繁榮。黨主席江啟臣強調，「九二共識」的變，不是國民黨的變，而在於北京當局與民進黨，才會造成今天台灣民眾對「九二共識」的誤解與不信任。

朱鳳蓮晚間稱，注意到中國國民黨討論該黨大陸政策。她說，「體現一個中國原則的『九二共識』是兩岸關係和平發展的政治基礎。堅持『九二共識』、反對『台獨』是中國共產黨和中國國民黨互信與交往合作的共同政治基礎」。多年來，兩黨在此基礎上推動兩岸關係和平發展，增進兩岸人民利益福祉，取得積極成效。

朱鳳蓮指出，當前兩岸關係形勢複雜嚴峻，希望國民黨明辨是非，堅持積極的大陸政策，珍惜和維護兩黨既有政治基礎，妥善處理兩岸政治分歧，相向而行，與陸方一道繼續為推動兩岸關係和平發展、維護台海和平穩定、增進同胞利益福祉而努力。

朱鳳蓮說，如果國民黨丟棄長期堅持的正確理念，背離事關兩岸關係的基本原則，不僅會損害互信基礎，而且會給兩黨及兩岸交流合作造成障礙。

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