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商業事件律師酬金傳設上限 司法院：完全是誤解

民事廳長李國增（左一）解釋，　律師界不要誤解酬金上限的意義。（記者吳政峰攝）

民事廳長李國增（左一）解釋，　律師界不要誤解酬金上限的意義。（記者吳政峰攝）

2020-06-19 21:55:25

〔記者吳政峰／台北報導〕「商業事件審理法」通過後，未來一億元以上的商業案件民事爭議，均交給商業法院審理，採二級二審，可望縮短審理時程，大幅降低訴訟成本，不只企業主歡迎，律師界也開心，但近來有律師質疑，「商業事件律師酬金支給標準草案」竟然規定律師酬金上限，儼然就是「自費醫材上限」政策翻版，對此，司法院19日回應，這完全是「誤解！」

司法院民事廳廳長李國增解釋，律師與當事人酬金約定，是兩造間的委任契約，基於契約自由原則，司法院無從置喙，而「律師酬金支給標準草案」初稿中提到的「律師酬金上限」，僅涉及勝訴當事人對敗訴當事人求償的上限，並不是委任律師的最高酬金，請律師界不要誤解。

李國增解釋，「商業事件審理法」採行律師強制代理主義，律師酬金既列入訴訟費用一部分，法官可命敗訴當事人負擔，就應該限制其酬金上限，以避免敗訴當事人負擔無法預測的對造律師酬金。至於律師得依委任契約所能請求的約定報酬，並不受上開支給標準拘束，兩者概念並不相同。

李國增表示，目前草案暫定，商業事件的勝訴方，最多可向敗訴方請求的律師酬金上限為500萬元，已較一般民事案件的律師酬金請求上限50萬元（財產類）、30萬元（非財產類）多，應無低估的可能。

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