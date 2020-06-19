不只送雞排！釣客食堂週日大放送滷肉飯+礦泉水

釣客食堂王店長（見圖）在粉專指出，本週日將免費發放100份雞排、500份滷肉飯、600瓶礦泉水。（資料照）

2020-06-19 20:20:33

〔即時新聞／綜合報導〕前高雄市長韓國瑜本月6日被市民以93萬9090票罷免，目前已經解職，曾被韓粉言詞霸凌的店家「釣客食堂」今天宣布，下週日（21日）將免費發放100份雞排、500份滷肉飯、600瓶礦泉水，感謝所有高雄人。

釣客食堂在臉書粉絲專頁指出，6月21日上午11點半至下午1點，共1.5小時的時間，將在店面免費發放100份雞排、500份滷肉飯、600瓶礦泉水，活動經名嘴王瑞德、台灣基進，以及臉書粉專「只是堵藍」、「肥肥的躁鬱人生」贊助、分享，要感謝所有高雄人。

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釣客食堂表示，今年1月11日總統蔡英文勝選連任當時只有發放滷肉飯慶祝，不料罷免成功後遇到疫情與其他突發狀況，因此慶祝活動一延又延，終於要在本週日辦理，許多疼愛民主、愛護台灣疼惜這城市的好朋友們都有出錢、出力，「請各位正義的高雄人們共襄盛舉！開心吃起來！」

網友們發現，滷肉飯與礦泉水是韓國瑜競選高雄市長時常掛嘴邊的競選台詞，許多人留言指出「從哪裡來，就從哪裡去」、「韓也要一起來排隊嗎？」、「我要雞排跟韓倒餐，謝謝」，有網友表示，「很想去熱鬧，但人一定擠暴」，店家回答：「不會啦～早一點啊～哈哈哈」。

釣客食堂臉書全文

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