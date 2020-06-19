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不贊成黃健庭接任監察院副院長 林飛帆：盼高層三思

總統將提名國民黨籍前台東縣長黃健庭為監察院副院長，稍早民進黨副秘書長林飛帆也在臉書發文表態「不贊成」。（資料照）

總統將提名國民黨籍前台東縣長黃健庭為監察院副院長，稍早民進黨副秘書長林飛帆也在臉書發文表態「不贊成」。（資料照）

2020-06-19 12:28:43

〔記者黃欣柏／台北報導〕總統將提名國民黨籍前台東縣長黃健庭為監察院副院長，此消息在民進黨內引發不少批評，稍早民進黨副秘書長林飛帆也在臉書發文表態「不贊成」。他強調，從黃健庭過去的爭議紀錄到對人權政策價值的態度，他都不認為黃是合適的人選，作為執政團隊的一員，他希望高層能再三思，也相信高層願聽取各種不同意見。

林飛帆指出，監察院的存廢跟轉型，一直是台灣憲政體制轉型的關鍵，也是許多關心台灣憲政秩序的朋友所長期關切的問題，本屆監察院設置了「國家人權委員會」，這對於期待監院轉型、透過憲改由五權過渡至三權的朋友而言，是相當令人期待的發展，從民間學界到人權團體，也有許多人都期待國家人權委員會的建置能讓監院轉型帶來正面曙光，並且積極參與討論及提供未來人權委員會工作上的建議。

林飛帆表示，對於未來監察院的存續，這個上位的目標是需要被確認的，但無論如何，既然大家對於此屆監察院功能要逐漸轉型過渡為「國家人權委員會」已有共識，提名的監委人選自然要更能反映這樣的價值。

林飛帆強調，不是只有民進黨人才能擔任監委或正副院長，但不分黨派的基礎和出發點應該是擇賢任用，並且從監察院未來存續及轉型為國家人權委員會的角度來思考合適人選，從黃健庭前縣長過去的爭議紀錄到對人權政策價值的態度來看，他都不認為黃是那個合適的人選。

林飛帆說，雖然他並非立法委員，對監察委員名單沒有同意權，但作為執政團隊的一員，仍希望高層再三思，也相信高層願意聽取各種不同意見。

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