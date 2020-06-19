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民團盼援助港人訂明確流程 政院：個案狀況不同將做安排

行政院發言人丁怡銘回應民團：援助港人個案狀況不同，陸委會將本於職權做安排。　（記者李欣芳攝）

行政院發言人丁怡銘回應民團：援助港人個案狀況不同，陸委會將本於職權做安排。　（記者李欣芳攝）

2020-06-19 11:12:19

〔記者李欣芳／台北報導〕面對中國強推「港版國安法」，行政院昨天正式核定「香港人道援助關懷行動專案」，台港服務交流辦公室將於7月1日正式營運，對合法入境的港人提供援助。多個民間團體今天上午提出援助港人應訂明確流程，政府的專案審查與執行監督應有民間代表等主張。行政院發言人丁怡銘回應說，未來在專案實際操作中，每個專案狀況都不太一樣，無法以一體適用的方式協助所有港人，但相信在實質可以幫助港人的狀況下，陸委會將本於職權做一些安排。

丁怡銘上午受訪時表示，對於港人的協助一直在進行，政府對整個局勢的變遷與發展非常關心，不過，在行動專案實際的操作中，每個專案的狀況都不太一樣，無法一體適用的方式協助所有港人。

丁怡銘說，最近看到非常多的港人與參與援港行動的領袖出來發聲，這點與政府的立場一致，相信在實質可以幫助港人的狀況下，陸委會將本於職權做一些安排。

香港邊城青年、經濟民主連合、台灣公民陣線、香港抗爭者支援工作台灣律師團、台權會等團體今天上午前往行政院大門口前，高喊「援助港人應訂明確流程」等口號，要求蔡政府正視。他們主張援助港人應訂明確流程，政府的專案審查與執行監督應有民間代表。

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