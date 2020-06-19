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民團：援助港人應訂明確流程 審查與監督應有民間代表

多個民間團體赴行政院大門口前要求政府援助港人應訂明確流程。（記者李欣芳攝）

多個民間團體赴行政院大門口前要求政府援助港人應訂明確流程。（記者李欣芳攝）

2020-06-19 10:09:17

〔記者李欣芳／台北報導〕面對中國強推「港版國安法」，行政院昨正式核定「香港人道援助關懷行動專案」，台港服務交流辦公室將於7月1日正式營運，對合法入境的港人提供援助。多個民間團體今天上午前往行政院大門口召開記者會，提出援助港人應訂明確流程，政府的專案審查與執行監督應有民間代表等主張。

香港邊城青年、經濟民主連合、台灣公民陣線、香港抗爭者支援工作台灣律師團、台權會等團體上午並高喊「援助港人應訂明確流程」等口號，要求蔡政府正視。

台灣公民陣線發言人江旻諺表示，只要政府有足夠決心，在7月1日專案辦公室開始營運時，相信政府與民間社會必能共同為香港抗爭者做更充足的準備，他要求行政院積極協調各部會、及時檢討，完備行動專案尚未完善部分。

香港支援工作台灣律師團發言人林俊宏表示，對陸委會昨宣布的專案初步予以肯定，但陸委會宣布的大方向欠缺細節的流程規範，看不出港人來台如何提出申請及相關救濟程序，政府應將制度明確化。

經濟民主連合召集人賴中強對陸委會宣布的行動專案表示肯定但有遺憾，直指對於港人來台申請的要件、流程、簽證效力、申請遭駁回的救濟、審查委員會組成方式都沒有明確化，有關政治庇護的相關法規不應曖昧不明。

台權會法務主任王曦主張，政府未來的專案審查會議應有民間的外部專家介入，否則若未來個案遭駁回，由於迄今沒有公布審查委員名單，當事人不知被誰駁回，理由為何，未來如何尋求司法辯護？

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