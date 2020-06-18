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香港援助專案核定！ 台港服務交流辦公室7/1營運

陸委會主委陳明通今說明「香港人道援助關懷行動專案」，執行本專案所建置的「台港服務交流辦公室」並將於7月1日正式營運，以提供港人便捷服務與必要照顧。（記者王藝菘攝）

陸委會主委陳明通今說明「香港人道援助關懷行動專案」，執行本專案所建置的「台港服務交流辦公室」並將於7月1日正式營運，以提供港人便捷服務與必要照顧。（記者王藝菘攝）

2020-06-18 16:29:31

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會主委陳明通今天在例行記者會上說明「香港人道援助關懷行動專案」，陳明通表示，專案已於今日奉行政院核定，執行本專案所建置的「台港服務交流辦公室」並將於7月1日正式營運，以提供港人便捷服務與必要照顧。

陳明通指出，本專案係透過跨部會的協調，整合相關資源，並由政府挹注必要經費，期為進入台灣、需要協助的港人、香港跨國企業及國際法人團體，提供親切、便捷的服務及基本照顧，並吸引香港資金及專業人才，壯大台灣經濟發展。

陳明通指出，執行本專案的「台港服務交流辦公室」，係在既有推動台港交流平台─「台港經濟文化合作策進會」下，特別成立對外的服務窗口。

陳明通說，該辦公室下設「諮詢服務」、「專案管理」及「行政庶務」等3組，提供港人來台就學、就業、投資創業、移民定居，以及跨國企業、國際法人團體來台等專案諮詢與協處服務；同時也會在兼顧國家安全前提下，依據既有法律規範及公私協力的方式，務實處理港人人道援助及關懷事宜。

陳明通強調，本專案的實施，充分展現政府對港人守護民主自由人權的支持，以及關懷港人的決心與善意，因此辦公室其中一支服務專線號碼2700-3199，即代表我們對香港的善意久久，也象徵各方所堅守的普世價值將綿長亙久。諮詢專線：2700-3199、2397-1088。

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