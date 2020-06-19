柯市府宣傳「台北大縱走」動用二備金惹議 議員分析遭詬病原因

簡舒培分析大縱走遭人詬病原因，認為真正與人民貼身相關的工程項目不多加挹注經費，沒有急迫性的宣傳影片卻亂湊預算拍攝！（資料照）

2020-06-19 05:48:04

〔記者楊心慧／台北報導〕柯市府為宣傳「台北大縱走」動支二備金救命錢惹議，副市長黃珊珊還跳出來點名前任市長郝龍斌、馬英九時期的宣傳預算才叫天文數字，台北市議員簡舒培分析大縱走遭人詬病原因，她比對大地處近三年例行維護工程經費僅1885萬元，如今柯市府卻花1580萬元推國際宣傳影片，她直呼：「真正與人民貼身相關的工程項目不多加挹注經費，沒有急迫性的宣傳影片卻亂湊預算拍攝！」

議會工務委員會日前審2019年工務局決算，發現台北市大地處2018年推動台北南北大縱走活動，但為了做置入性的國際宣傳，北市府竟花費1580萬元宣傳預算，離譜的是北市府未依循預算編列程序，由大地處編列工程管理費130萬元、一備金600萬元和市長二備金800萬元。

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簡舒培認為，行銷市政若透過正常預算程序編列，並非不可，但大縱走步道國際宣傳影片動用第二預備金來支應，相當不合理，二備金是報請市長就能動支，因此只要是市長想要做的宣傳、就用二備金通過，不需經議會審查，不但違背二備金設立用意，也逃避議會監督。

簡舒培分析，大縱走遭人詬病，除不透過正常預算程序審查，還有市長不但動用自己權責的二備金，連工務局的第一預備金也被市長動用了600萬，比例竟佔一備金近5成，且預算來源單位當中的50萬元，來自水利處的河濱活動推廣業務費，但這筆預算跟大縱走有何關係？

簡舒培調閱大縱走編列例行性的維護經費預算內容發現，2018年、2019年大縱走登山步道沒有獨立預算項目，預算來自大地處「登山步道周邊改善工程」，兩年經費花費約460萬元，2020年的預算則有針對大縱走步道的相關工程設施編列預算，編列預算金額為1425萬元，截至5月中已執行310萬元，算起來大縱走登山步道近三年例行維護工程經費約1885萬元。

簡舒培批評，大縱走登山步道近三年例行維護工程經費，比不上一個國際宣傳影片，真正與人民貼身相關的工程項目不多加挹注經費，沒有急迫性的宣傳影片卻亂湊預算拍攝，預備金顧名思義是市府、局處的救命錢，逼不得已才會動用的預算，理當應花在刀口上，現在卻花費在宣傳上，東湊西湊其他局處不相干的預算，規避議會監督審查，這不是本末倒置？

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