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二備金宣傳「台北大縱走」惹議 黃珊珊：跟郝、馬相比九牛一毛

台北市副市長黃珊珊今天上午主持防疫記者會。（記者沈佩瑤攝）

台北市副市長黃珊珊今天上午主持防疫記者會。（記者沈佩瑤攝）

2020-06-17 12:11:06

〔記者沈佩瑤／台北報導〕柯市府為宣傳「台北大縱走」動支二備金救命錢惹議，對此，台北市副市長黃珊珊今受訪竟點名前任市長郝龍斌、馬英九時期的宣傳預算才叫天文數字，現在是以前的九牛一毛，若問她以前市議員的身分怎麼看，她認為如果這筆錢是做北市的國際宣傳、政策行銷，如果好的話是值得的。

議會工務委員會昨審查工務局決算時質疑，當初忠孝橋引道拆除工程同樣是請國家地理頻道拍攝置入性行銷，但都僅編列約500萬元預算，如今台北市政府竟悄悄斥資1580萬元，請國家地理頻道拍50分鐘節目宣傳「台北大縱走」，而且其中800萬元還動支市長「救命錢」第二預備金。

對於預算為何不是編列在觀傳局？觀傳局主秘蕭君杰表示，當初經過跨局處討論後，大地處是親山步道的主管機關，相關設施和狀況比較清楚，所以才會由大地處拍攝。

黃珊珊補充，所有二備金都要經過市長室討論，而相關宣傳部分是各局處編列在各局處，如防疫經費也是這樣，大地處的宣傳預算不夠就是動用二備金，不是用觀傳局的預算，當時一定是認為有需要才這樣編列。

她還說，大縱走是北市很大特色，但知道的民眾不多，另也希望國際觀光客能到台北深度旅遊，北市旅遊景點很多，大縱走可以串連台北，但大家每次來台北只有看101、故宮；曾有專家說像紐約、東京的旁邊都沒有山，所以台北市是很特殊跟多元的城市，市長致力宣傳希望讓大家知道。

談到預算，黃珊珊數度說，跟其他縣市或是其他宣傳預算相比，台北市還是非常小兒科；市府這5年的行銷預算其實是以前的九牛一毛，以前郝市長、馬市長時期的宣傳預算那才叫做天文數字。

媒體問她若還在當議員怎麼看，黃珊珊表示，如果這筆錢是做北市的國際宣傳、政策行銷，如果好的話，是值得的；她還是北市議員時也不是非常清楚大縱走，經過幾次市長柯文哲的宣傳，才知道可以用這樣的形式體驗台北市。

黃再度說，她認為台北的行銷宣傳做得不夠、預算不夠，包括防疫宣傳的預算也不夠，還請各局處支援府級防疫宣傳；很多網路、媒體都在說柯文哲市長什麼都沒做，適度的市政行銷跟市民溝通是必要的，花多少要看效益，如果效益不高、大家認為有問題當然要檢討，議員要監督都會接受，就是公開透明，拍出來的東西大家來比較，「跟之前的其他政府比起來，占比其實相當低」，甚至常被罵說沒有好好宣傳。

台北市副市長黃珊珊今替北市漁產禮盒進行宣傳。（記者沈佩瑤攝）

台北市副市長黃珊珊今替北市漁產禮盒進行宣傳。（記者沈佩瑤攝）

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