新聞幕後》香港援助專案峰迴路轉 政府「主導」一度成「協助」

陸委會今終於公布「香港人道援助關懷行動專案」詳細內容，我方7月1日將成立「台港服務交流辦公室」，專責處理人道援助。圖為5月間香港鎮暴警察在銅鑼灣街頭壓制抗議港版國安法的示威者。（法新社）

2020-06-18 19:35:45

〔記者彭琬馨／台北報導〕陸委會主委陳明通今召開記者會說明「香港人道援助關懷行動專案」詳細內容。據了解，陸委會三月已有初步方案，但因整體兩岸局勢考量未能出手，轉折關鍵在於蔡總統親自宣告援港專案才進入實質討論，不過過程相當曲折，加上行政院對我國收容難民能量有疑慮，以及相關國安考量，一度擬將援港方案退回「民間主導、政府協助」，所幸多方人士周旋折衝，最後維持陸委會方案原型，以成立政府主導的辦公室為主。

中國強推港版國安法，引發港人大力反彈抗爭，蔡總統五月底指示由行政院組專案小組處理此事，援港方案原定11日就要對外公布因故延遲，陸委會主委陳明通今召開記者會宣布方案相關內容。

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據了解，原定一週前就要公布的援助港人專案，討論過程相當曲折，除面臨行政單位因擔憂港人來台人數過多、業務量暴增外，中間一度因美軍、共軍軍機繞台而停頓討論，甚至出現擬將援港方案甩鍋回民間主導、政府協助的架構，讓多個關心香港議題的民團與人士都相當著急，所幸在多方折衝協調後，今日陸委會公布的方案內容「與原先方案沒有差太多」。

民進黨立委洪申翰受訪時相當肯定政府提出的方案內容，他強調，儘管這只是暫時的成果，但也是在民間團體、行政單位間不斷磨合才能達到的結果，應該可以解決蠻多現階段的問題；洪申翰表示，未來會就現有方案實行結果進行討論，他的國會辦公室也非常願意擔任中介角色，讓未來援港方案能有更多完善精進的空間。

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