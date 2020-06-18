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高市長補選戰行程明起跑！陳其邁：勤走基層上山下海

辭官投入高雄市長補選的行政院副院長陳其邁（圖左），傍晚下班後搭高鐵返回高雄，行政院秘書長李孟諺（圖右）趕來送行。（記者李欣芳攝）

辭官投入高雄市長補選的行政院副院長陳其邁（圖左），傍晚下班後搭高鐵返回高雄，行政院秘書長李孟諺（圖右）趕來送行。（記者李欣芳攝）

2020-06-18 19:09:51

〔記者李欣芳／台北報導〕辭官投入高雄市長補選的行政院副院長陳其邁，今天傍晚下班後搭高鐵返回高雄，明天將正式展開選舉行程的衝刺，陳其邁說，未來一定要努力，勤走基層上山下海，獲得市民的支持，讓高雄更好，明天一大早將先掃兩個市場，下午還有客廳會，將向市民說明行政院這1、2年推動的政策，如何讓中央與地方的政策可以無縫接軌。

陳其邁說，當然還有經濟政策，要讓高雄的經濟能夠轉型，年輕人回高雄，重大建設如期如質推動，讓重大建設重新開機、啟動。陳其邁傍晚下班後到高鐵台北站，政院秘書長李孟諺趕來送行，2人並互相擁抱。

李孟諺說，期待2個月後，陳其邁以市長的身分列席行政院院會，成功返回台北。陳其邁說，要特別感謝李孟諺秘書長來送他，他們2人是難兄難弟，他並稱讚對方是「史上最強秘書長」。

根據規劃，明天是陳其邁啟動競選行程的首日，一大早清晨6時他將走訪三民十全果菜批發市場，緊接著上午8時30分到鳳山肉豆公市場掃街，下午在前鎮區舉辦客廳會。

對於傳出將由民進黨高雄市黨部主委趙天麟出任陳其邁的競選總幹事等人事案，陳其邁說，人事案決定後會很快向大家報告。

至於對補選的選戰有信心嗎？陳其邁說，這條路既漫長又曲折，也非常艱辛，有很多挑戰，高雄是他一生懸命的地方，「我會用我的生命保證」，如有機會為市民服務，他有信心也有決心，要把高雄建設成為一個大家永遠信賴的故鄉，同時也是一個國際現代化的城市。

陳其邁說，至於有關高雄橋頭科學園區、捷運黃線等建設，政府與他也會信守承諾，對高雄的照顧一定會增加，不會減少。

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