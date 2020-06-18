瞄準南投縣長大位！許淑華引進資源汰換5000課桌椅

國民黨立委許淑華，引進資源到南投，要汰換偏鄉國小課桌椅。（記者劉濱銓攝）

2020-06-18 16:31:03

〔記者劉濱銓／南投報導〕國民黨立委許淑華，積極爭取黨內提名參選南投縣長，今到南投水里鄉捐贈百餘套課桌椅，許淑華此次引進公益事業資源，要汰換縣內的國小課桌椅，上半年已更換1900多套，預計下半年要再更換3000套，盼在學童成長階段，能有合適、可調整的課桌椅，讓學習環境更舒適。

許淑華表示，對於學生的教育相當重視，近期剛好有企業在做課桌椅的捐贈，因此特別引進資源到南投，協助學校能汰換課桌椅，尤其新式課桌椅可隨著學生體型調整，在國小各階段應都能坐得舒適，未來國小部分完成更新後，也會盡力更新國中的課桌椅，讓學生都有舒適的學習環境。

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許淑華也說，近期除了到水里、鹿谷等選區勤走，也跨區到烏溪線跑行程，盼爭取更多縣民的支持，希望持續耕耘，爭取認同，若在黨內初選能順利出線，會力拚贏得南投縣長選舉。

獲贈課桌椅的水里國小校長周進科表示，該校課桌椅是在921大地震後購置，屬於不可調整的木質桌椅，使用近20年，雖有陸續更新，但因不具調整功能，因此部分學生成長發育較快，一般桌椅無法讓學生坐得舒適，感謝立委牽線引進資源，讓該校與附近的水里成城國小都有新式課桌椅，幫助學生學習。

國民黨立委許淑華（左一），引進資源到南投，要汰換偏鄉國小課桌椅，水里國小校長周進科（右一）解說新式桌椅功能。（記者劉濱銓攝）

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