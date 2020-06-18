為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

瞄準南投縣長大位！許淑華引進資源汰換5000課桌椅

國民黨立委許淑華，引進資源到南投，要汰換偏鄉國小課桌椅。（記者劉濱銓攝）

國民黨立委許淑華，引進資源到南投，要汰換偏鄉國小課桌椅。（記者劉濱銓攝）

2020-06-18 16:31:03

〔記者劉濱銓／南投報導〕國民黨立委許淑華，積極爭取黨內提名參選南投縣長，今到南投水里鄉捐贈百餘套課桌椅，許淑華此次引進公益事業資源，要汰換縣內的國小課桌椅，上半年已更換1900多套，預計下半年要再更換3000套，盼在學童成長階段，能有合適、可調整的課桌椅，讓學習環境更舒適。

許淑華表示，對於學生的教育相當重視，近期剛好有企業在做課桌椅的捐贈，因此特別引進資源到南投，協助學校能汰換課桌椅，尤其新式課桌椅可隨著學生體型調整，在國小各階段應都能坐得舒適，未來國小部分完成更新後，也會盡力更新國中的課桌椅，讓學生都有舒適的學習環境。

許淑華也說，近期除了到水里、鹿谷等選區勤走，也跨區到烏溪線跑行程，盼爭取更多縣民的支持，希望持續耕耘，爭取認同，若在黨內初選能順利出線，會力拚贏得南投縣長選舉。

獲贈課桌椅的水里國小校長周進科表示，該校課桌椅是在921大地震後購置，屬於不可調整的木質桌椅，使用近20年，雖有陸續更新，但因不具調整功能，因此部分學生成長發育較快，一般桌椅無法讓學生坐得舒適，感謝立委牽線引進資源，讓該校與附近的水里成城國小都有新式課桌椅，幫助學生學習。

國民黨立委許淑華（左一），引進資源到南投，要汰換偏鄉國小課桌椅，水里國小校長周進科（右一）解說新式桌椅功能。（記者劉濱銓攝）

國民黨立委許淑華（左一），引進資源到南投，要汰換偏鄉國小課桌椅，水里國小校長周進科（右一）解說新式桌椅功能。（記者劉濱銓攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中段原始竹橋遇雨就毀 南投澀水步道將建新橋
2020-06-17 16:27

中段原始竹橋遇雨就毀 南投澀水步道將建新橋
埔里12年1次宗教盛事 「祈安清醮法會」年底登場
2020-06-12 18:54

埔里12年1次宗教盛事 「祈安清醮法會」年底登場
富蘭克林推新專案 解決基金投資痛點

富蘭克林推新專案 解決基金投資痛點
南投綠美橋顏色爭議拍板定案 林明溱：暫不漆回紅色
2020-06-12 12:42

南投綠美橋顏色爭議拍板定案 林明溱：暫不漆回紅色
茶斑蛇大戰藍尾四腳蛇 民眾捕捉畫面驚嘆「飽餐一頓真辛苦」
2020-06-12 11:31

茶斑蛇大戰藍尾四腳蛇 民眾捕捉畫面驚嘆「飽餐一頓真辛苦」
威力彩衝8.5億今年新高

威力彩衝8.5億今年新高
南投首創烤豬認證 助原民打造烤豬產業鏈
2020-06-11 18:56

南投首創烤豬認證 助原民打造烤豬產業鏈
南投交通違規檢舉案兩年逾3萬件 議員籲勿把人民當提款機
2020-06-11 16:42

南投交通違規檢舉案兩年逾3萬件 議員籲勿把人民當提款機
政治今日熱門
2020-06-17 17:28

韓市府官員遭解職還頻跑活動 議員批觀感不佳

2020-06-17 17:37

赴陽明山擺拍網美照 徐國勇揪團玩翻國家公園

2020-06-17 19:05

韓粉「高雄歷史哥」挑戰陳其邁？國民黨有考量過

2020-06-17 17:48

國民黨兩岸論述 蘇起：沒有要拋棄九二共識

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播