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埔里12年1次宗教盛事 「祈安清醮法會」年底登場

南投縣埔里鎮每12年1次的祈安清醮法會將於今年12月2日登場。（資料照）

南投縣埔里鎮每12年1次的祈安清醮法會將於今年12月2日登場。（資料照）

2020-06-12 18:54:43

［記者佟振國／南投報導］南投縣埔里鎮12年1次的祈安清醮法會，將於12月2日登場，包括各家戶收取丁口錢等籌備工作目前已積極展開，除了主壇設在恒吉宮媽祖廟，4大柱壇址也告敲定，並廣設63座分壇，240多家宮廟參與，是地方重要宗教文化盛事，公所也計劃結合觀光產業，把握行銷埔里的好機會。

歲次每逢子年，埔里皆會舉行盛大的祈安清醮典禮，相隔3年後再舉行三獻清醮祭典，至今已有120年歷史，今年庚子年祈安五朝清醮祭典將於12月2日（農曆10月18日）起舉行5天，主辦恒吉宮媽祖廟今公布祭典期程及相關籌備工作。

祈安清醮法會總理黃錫昆指出，與家戶民眾相關的清醮丁口錢已開始收取至6月底，由各里、鄰長負責，每人原則400元，但部分人口較少地區或經費籌措不易，視狀況彈性調整，按以往收取率可達8成。

至於法會主壇設於恒吉宮媽祖廟，東、西、南、北四柱壇地點也敲定，除了南壇地點設在媽祖廟旁第2停車場，其餘3壇與9年前的三獻祭儀地點相同，埔里全鎮及仁愛鄉南豐村、霧社地區廣設63座分壇，240多家宮廟參與，是地方重要宗教文化盛事。

埔里鎮長廖志城表示，祈安清醮法會期間也吸引外地遊客前來，是行銷埔里的好機會，除了茭白筍、香菇、甘蔗、百香果等農特產品，近期也將邀集在地旅宿、餐飲及其他特色產業研商相關套裝行程或優惠措施。

埔里祈安清醮法會已有120年歷史，儀式遵循古禮，清醮祭典前1天與恒吉宮媽祖廟總主壇有豎燈篙儀式。（資料照）

埔里祈安清醮法會已有120年歷史，儀式遵循古禮，清醮祭典前1天與恒吉宮媽祖廟總主壇有豎燈篙儀式。（資料照）

埔里祈安清醮法會也會放水燈。（資料照）

埔里祈安清醮法會也會放水燈。（資料照）

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