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首頁　>　政治

江啟臣稱馬執政護釣魚台主權 民進黨：「衝康」馬英九

民進黨發言人廖泰翔今批評，國民黨主席江啟臣（右）發文稱「馬英九政府對於釣魚台主權的捍衛不遺餘力」，不但與事實明顯出入，還『衝康』到前總統馬英九（左）。圖為馬英九、江啟臣4月間出席國民黨革命實踐研究院未來沙龍。（資料照，記者羅沛德攝）

民進黨發言人廖泰翔今批評，國民黨主席江啟臣（右）發文稱「馬英九政府對於釣魚台主權的捍衛不遺餘力」，不但與事實明顯出入，還『衝康』到前總統馬英九（左）。圖為馬英九、江啟臣4月間出席國民黨革命實踐研究院未來沙龍。（資料照，記者羅沛德攝）

2020-06-17 22:01:07

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨發言人廖泰翔今表示，國民黨主席江啟臣昨天在臉書發文稱「過去馬英九政府對於釣魚台主權的捍衛不遺餘力」，但2012年6月到2016年5月國民黨執政時期，台灣漁民在釣魚台水域作業，不僅受到日方公務船干擾64次，更遭到扣押18次，與事實有明顯出入，「所以，江主席你這樣的說法，不但與事實有明顯出入，好像也『衝康』到馬英九總統。」

廖泰翔指出，根據統計，2012年6月到2016年5月，國民黨執政時期，台灣漁民在釣魚台水域作業，不僅受到日方公務船干擾64次，更遭到扣押18次，2016年6月到目前，因為民進黨政府與日方溝通、談判得宜，漁船受到扣押為0次，漁民都能正常作業，「所以，江主席你這樣的說法，不但與事實有明顯出入，好像也『衝康』到馬英九總統。」

廖泰翔表示，另外，據今天國際媒體揭露，中國公務船已經連續64天闖入釣魚台周邊水域，這樣的行為，不僅是引發改名風波的主因，也嚴重衝擊區域的穩定，換言之，江啟臣對中國這種破壞區域穩定的作為悶聲不響，今天也已是第64天，請問身為國際政治學者的江啟臣，「面對區域間這種單邊行為的威脅，你唯一的對策」，難道只會批評自己的政府「媚日」嗎？

江啟臣16日臉書貼文：

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