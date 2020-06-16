釣魚台更名爭議 國民黨批判蔡政府軟弱、點名綠營官員壁上觀

國民黨文傳會主委王育敏上午點名詢問行政院副院長陳其邁，「現在是不是該舉辦釣魚臺的釣魚比賽了？」（記者施曉光攝）

2020-06-16 10:27:16

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今天上午召開記者會質疑蔡政府對於日方擬將釣魚臺列嶼更名，態度消極、軟弱，沒有護主權的魄力，並比較過去馬英九政府與蔡英文政府維護釣魚臺主權與保護漁民的實際作法，凸顯蔡英文總統面對日本就卑躬屈膝、軟弱無力，民進黨政府的「佛系作為」只會讓我國主權與漁權不斷遭受侵犯。

國民黨文傳會主委王育敏並以點名方式，批評民進黨官員作壁上觀。她指出，行政院副院長陳其邁2012年曾質疑馬政府，「假如馬英九要保護釣魚台，那就到釣魚臺辦釣魚比賽」，如今陳其邁「現在是不是該舉辦釣魚臺的釣魚比賽了？」

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她還說，立法院長游錫堃呼籲台日雙方應合作，擱置主權爭議、共同開發，但曾任宜蘭縣長的游錫堃，「如果在你縣長任內，宜蘭一塊土地被日本改名侵佔，你也可以這樣雲淡風輕？置身事外嗎？」至於駐日大使謝長廷，竟然僅向日方表達嚴正關切跟態度，還說「我們希望不要因為地方事務影響台日的友好」，她質問謝長廷「你連向日方抗議都不敢，只敢關切，你是駐日代表？還是助日代表？此外，你將釣魚臺的主權當成地方事務？你2012年曾說『保護領土與漁民是政府基本責任』的豪情壯志不見了嗎？」

國民黨要求蔡英文總統立刻召見日本駐台代表，表達嚴正抗議，並以嚴重影響雙邊交流及友好關係做為警告，謝長廷應該向日本據以力爭，堅定表達我國立場，政府比照馬英九政府時期，派遣海巡署船艦在釣魚臺海域堅定捍衛主權及漁權，以及重啟台日漁業委員會，爭取我國漁民權益。

王育敏表示，過去馬英九總統任內，兩度親赴最靠近釣魚臺列嶼的彭佳嶼，宣示我國對釣魚臺列嶼的主權，並提出「東海和平倡議」，獲得國際間的肯定，馬政府以具體的作為與主張，捍衛我國領土的完整，展現我國對釣魚臺主權「一寸都不能讓步」的決心，如今民進黨政府面對日方將釣魚臺更名的作法，僅作口頭上的宣示，日方對於我國抗議的已讀沒回，蔡政府只能悶不吭聲，以往面對中國大陸就撿到槍的「辣台妹」，難道遇到日本就卑躬屈膝嗎？

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