釣魚台更名爭議 謝長廷：沿襲馬英九「擱置爭議」共同開發

針對釣魚台更名爭議，我駐日代表謝長廷（見圖）16日表示，前總統馬英九開始主張擱置爭議共同開發，這個立場民進黨執政也沿襲。（資料照）

2020-06-16 23:23:40

〔即時新聞／綜合報導〕日本沖繩縣石垣市擬將釣魚台的地址改名為「登野城尖閣」，立院國民黨團15日召開記者會表達強烈抗議，更要求召回駐日代表謝長廷赴國會報告。謝長廷今（16）日晚間表示，從前總統馬英九開始主張擱置爭議共同開發，這個立場民進黨執政也沿襲。

謝長廷16日晚間字臉書表示，這三年來，中華人民共和國的公務船每個月平均兩次進入釣魚台海域，他們並不同意「擱置主權」，而且把領土當核心利益，沒有談判或對話的餘地，但這一次中國沒有強烈抗議，而只是和平呼籲理性處理而己，「我想道理和台日一樣，都是低調表達異議」。

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謝長廷說，台灣目前主要是強調釣魚台是台灣的附屬島嶼，根據地理和地質釣魚台列嶼是和台灣連結一起，所以屬於台灣，外交部網站雖留「有自古屬於中國」的文字，但實務上已經不是訴求重點，這是台灣跟中共不一樣的地方，也避免和他們聯手。

謝長廷也提到，從馬英九時代對釣魚台開始主張擱置爭議共同開發，這個立場民進黨執政也沿襲，這是對外一貫性以及台灣整體利益的思考，但單就釣魚台而言，日前現狀是由日本管領，主張擱置主權其實對現狀管轄者有利，所以中共對台灣或是對釣魚台，都從不接受什麼擱置主權，但就台灣來講，過去台灣主張兩岸擱置主權，事實上也是因為事實管轄者是台灣，較為有利。

謝長廷說，1970年的保釣運動風起雲湧，背景是美國把釣魚台交由日本管領；2012年保釣再起，背景是日本把釣魚台改為國有，「這次是石垣市議會把登記改為『登野城尖閣』，或宜蘭縣議會通過改名為『頭城釣魚台』，都屬於地方自治權責，跟前兩次比，層次低很多，所以三方也都低調處理，不願擴大矛盾，影響當前的關係。」

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