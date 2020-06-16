為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

釣魚台更名爭議 謝長廷：沿襲馬英九「擱置爭議」共同開發

針對釣魚台更名爭議，我駐日代表謝長廷（見圖）16日表示，前總統馬英九開始主張擱置爭議共同開發，這個立場民進黨執政也沿襲。（資料照）

針對釣魚台更名爭議，我駐日代表謝長廷（見圖）16日表示，前總統馬英九開始主張擱置爭議共同開發，這個立場民進黨執政也沿襲。（資料照）

2020-06-16 23:23:40

〔即時新聞／綜合報導〕日本沖繩縣石垣市擬將釣魚台的地址改名為「登野城尖閣」，立院國民黨團15日召開記者會表達強烈抗議，更要求召回駐日代表謝長廷赴國會報告。謝長廷今（16）日晚間表示，從前總統馬英九開始主張擱置爭議共同開發，這個立場民進黨執政也沿襲。

謝長廷16日晚間字臉書表示，這三年來，中華人民共和國的公務船每個月平均兩次進入釣魚台海域，他們並不同意「擱置主權」，而且把領土當核心利益，沒有談判或對話的餘地，但這一次中國沒有強烈抗議，而只是和平呼籲理性處理而己，「我想道理和台日一樣，都是低調表達異議」。

謝長廷說，台灣目前主要是強調釣魚台是台灣的附屬島嶼，根據地理和地質釣魚台列嶼是和台灣連結一起，所以屬於台灣，外交部網站雖留「有自古屬於中國」的文字，但實務上已經不是訴求重點，這是台灣跟中共不一樣的地方，也避免和他們聯手。

謝長廷也提到，從馬英九時代對釣魚台開始主張擱置爭議共同開發，這個立場民進黨執政也沿襲，這是對外一貫性以及台灣整體利益的思考，但單就釣魚台而言，日前現狀是由日本管領，主張擱置主權其實對現狀管轄者有利，所以中共對台灣或是對釣魚台，都從不接受什麼擱置主權，但就台灣來講，過去台灣主張兩岸擱置主權，事實上也是因為事實管轄者是台灣，較為有利。

謝長廷說，1970年的保釣運動風起雲湧，背景是美國把釣魚台交由日本管領；2012年保釣再起，背景是日本把釣魚台改為國有，「這次是石垣市議會把登記改為『登野城尖閣』，或宜蘭縣議會通過改名為『頭城釣魚台』，都屬於地方自治權責，跟前兩次比，層次低很多，所以三方也都低調處理，不願擴大矛盾，影響當前的關係。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中印邊境流血！傳解放軍5死11傷？環時記者推文又改口
2020-06-16 19:40

中印邊境流血！傳解放軍5死11傷？環時記者推文又改口
釣魚台更名爭議 國民黨批判蔡政府軟弱、點名綠營官員壁上觀
2020-06-16 10:27

釣魚台更名爭議 國民黨批判蔡政府軟弱、點名綠營官員壁上觀
股災後定期定額升溫 用日日扣更優

股災後定期定額升溫 用日日扣更優
釣魚台更名爭議 國民黨團批蔡軟骨、要求召返謝長廷
2020-06-12 14:55

釣魚台更名爭議 國民黨團批蔡軟骨、要求召返謝長廷
中國留美學生趁火打劫！ 搶名牌包上網炫耀喊：我愛祖國
2020-06-05 06:14

中國留美學生趁火打劫！ 搶名牌包上網炫耀喊：我愛祖國
終於解封！後疫情房市 買氣逆勢衝天

終於解封！後疫情房市 買氣逆勢衝天
政治今日熱門
2020-06-16 05:46

未獲提名向府方抗議？ 監委高鳳仙：空穴來風

2020-06-16 05:30

外交部開倒車 駐外名片格式排除台灣

2020-06-16 05:30

高雄市長補選 民進黨議員：高雄人自己決定

2020-06-16 05:30

韓粉鎖定罷免 黃捷嗆沒那麼簡單

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播