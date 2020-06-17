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被恐嚇「你的大腿要保好」 新北市議員張志豪報警

張志豪表示，問政的所有內容都可以攤在陽光下接受檢驗，但無法接受人身攻擊。（記者何玉華攝）

張志豪表示，問政的所有內容都可以攤在陽光下接受檢驗，但無法接受人身攻擊。（記者何玉華攝）

2020-06-17 19:24:17

［記者何玉華／新北報導］民進黨籍新北市議員張志豪16日在議會質詢，指新北市政府沒有掌握好蔡英文總統、行政院長蘇貞昌到九份參訪拚觀光的行程，臉書粉絲頁隨即遭到網友留言謾罵，今天更甚有人要他「你的大腿要保好」，張志豪認為人身遭到攻擊，交代辦公室主任立即備妥相關物證向警方報案。

張志豪受訪指出，議員本於職責在議會監督市政，無論是業務質詢或是開議都是關心市政與反映民意需求，所有資料都能攤在陽光下接受檢視；他難掩激動地說，自己有家庭與小孩，對於非理性的言語恐嚇，感到遺憾，也無法接受。

張志豪說明，16日質詢新北市政府新聞局沒有掌握總統蔡英文與行政院長蘇貞昌前往九份的行程，新聞局「輿情系統廢掉算了」；質詢結束後，臉書粉絲頁立即遭到民眾非理性的語言批評，指他激化藍綠對立「是吃飽太閒」、「沒有東西可以質詢了嗎？」還有許多不堪入目的字眼，為了不激化對立，他把這些留言都隱藏了。

張志豪表示，民主化的社會，「熟可忍熟不可忍」，問政的所有內容都可以攤在陽光下接受檢驗，但涉及到人身攻擊，無法接受，他在第一時間就交代辦公室主任報案，希望警方盡快找到留言的人，不能縱容這樣的事情發生。

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