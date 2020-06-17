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論兩岸關係發展 蘇起：蔡總統與習近平不可能雙贏

前國安會秘書長蘇起今表示，在兩岸關係上，蔡英文總統與中國領導人習近平兩個人絕對不可能雙贏。（記者王藝菘攝）

前國安會秘書長蘇起今表示，在兩岸關係上，蔡英文總統與中國領導人習近平兩個人絕對不可能雙贏。（記者王藝菘攝）

2020-06-17 19:32:41

〔記者林良昇／台北報導〕前國安會秘書長蘇起今表示，在兩岸關係上，蔡英文總統與中國領導人習近平兩個人絕對不可能雙贏，而且不管誰贏誰輸，台灣都輸了，台灣沒辦法決定自己的前途，台灣的未來是由美國和中國決定。

長風基金會與天下文化今舉辦「強權者的道德」新書座談會，長風基金會董事長、前行政院長江宜樺主持，邀前副總統呂秀蓮與蘇起對談。

蘇起在與談中提到，美國現在處於最壞的階段，美國總統川普信口開河、為所欲為，其管理作風也讓美國分裂，甚至與軍方、情報單位的關係惡劣前所未見，連軍事都有問題，國防預算不足，如果要美國能夠救台灣，恐怕要自己再想想。

對於我國歷任總統的評價，蘇起認為，前總統李登輝虎頭蛇尾，在1996年之前沒有人能超越，之後變成民主國家的獨裁者，埋下台灣社會分裂的種子﹔前總統陳水扁得罪美、中兩大國﹔前總統馬英九對美、中都交好，外交成績很高，但沒辦法把外面的成績讓內部了解，贏了外部，輸了內部。

蘇起表示，蔡總統是對美國交好、對中國交惡，但綠營厲害的地方在於，能把美國的「口惠而實不至」在內部發揮到極致，就算對外根本沒做什麼，仍在內部可放大效果，最大問題在於內部贏了，但外部輸了。

蘇起認為，在大格局下，蔡英文跟習近平兩人絕對不可能雙贏，但不管誰贏誰輸，台灣都輸了，因為台灣沒辦法決定自己的前途，我們的未來是美國跟中國決定，台灣的前途很難樂觀。

呂秀蓮則指出，人無法決定自己的父母，台灣有有歷史宿命，在地緣關係上面對「龍鷹（中、美）爭霸」，也讓大家看到台灣的戰略重要性，美國用拉攏、中國用恫嚇，在兩強之間，台灣能用和平中立的概念走出新路線。

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