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國民黨兩岸論述 蘇起：沒有要拋棄九二共識

前國安會秘書長蘇起出席「強權者的道德」新書發表會，會中針對書中的主題做評論。（記者王藝菘攝）

前國安會秘書長蘇起出席「強權者的道德」新書發表會，會中針對書中的主題做評論。（記者王藝菘攝）

2020-06-17 17:48:49

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨改革委員會19日預計提出改革建議，對於兩岸論述，兩岸論述組成員、前國安會秘書長蘇起表示，國民黨沒有要拋棄九二共識，但可以加上其他東西，九二共識不是唯一支柱，國民黨會把論述解釋清楚，結果會由黨主席江啟臣宣布。

蘇起今出席一場新書座談會，會後受訪時被問到國民黨對於九二共識的改革，蘇起指出，九二共識很重要，不能廢除、不能擱置、不能凍結、不能拋棄，國民黨沒有要拋棄九二共識，但九二共識不是唯一支柱，還可以有其他想法，最後的結果就由黨主席宣布。

蘇起強調，九二共識被污名化，因為有了九二共識，才會有兩岸間那麼多的來往，甚至美國前總統小布希、中國前領導人胡錦濤都公開肯定，代表九二共識同時可以跟美國、中國來往，沒有九二共識後就很麻煩。

蘇起批評，民進黨反對九二共識最重要的原因就是那是國民黨的東西，而因人廢事，是國民黨的就反對，導致兩岸到現在為止都沒辦法來往，造成台灣現在危險的處境。

蘇起表示，將九二共識跟一國兩制連結在一起的不是中國領導人習近平而是總統蔡英文，實際上九二共識可以做中華民國的解釋也可以做很多別的解釋，卻被蔡英文當一國兩制來解釋，這做法是不對的。

蘇起認為，民進黨作為一個政黨，有立場不喜歡九二共識，但民進黨沒有提出新的論述，跟中國沒有橋樑，九二共識當年就是扮演橋樑的角色，如果民進黨不要這座橋樑要另外搭一座，要告訴民眾說該怎麼搭，這就是民進黨對不起台灣民眾的地方。

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