蘇起：若蔡英文連任等因素發生 兩岸可能地動山搖

2019-10-06

〔記者施曉光、鍾麗華／台北報導〕馬政府時期的國安會秘書長蘇起昨在「哪來的芒果乾—國安問題研討會」上預言，如果十一月香港區議會選舉結果明顯對北京不利，明年一月台灣大選蔡英文總統又連任，中國領導人習近平因「一國兩制」受挫面臨內部極大壓力，兩岸「地動山搖」的可能性將遽增。對此，陸委會表示，國內各界應該認清中共併吞台灣的本質及霸權擴張的野心、團結一致，而非危言聳聽、製造內部恐慌。

蘇起分析，北京實力今非昔比，處理美中關係、兩岸關係比過去更有自信，另一方面蔡總統又「過度自信」，自認「中共不會打」、「美國會來救」，再加上習近平有追求第三任的壓力，目前兩岸又沒有任何溝通機制可以化解誤判，美中之間也沒有「戰略對話」進行管理，在這幾個主客觀條件都不幸同時存在的情況下，雖然美中台三方並不希望衝突，但情勢將會脆弱到任何風吹草動都有可能觸發「地動山搖」。

在馬政府時代擔任國安會諮詢委員，目前是韓國瑜國政顧問團外交組成員的政治大學東亞研究所名譽教授邱坤玄在提到香港問題時，抨擊支持香港反送中示威活動的蔡政府只一面倒提港府鎮壓群眾，卻完全不看暴民的暴行活動，以為自己撿到「槍」，其實最後可能會變成「未爆彈」。

陸委會對此表示，中共長期以來對台侵犯意圖不變，「習五條」後加速進程，惡意對台統戰分化、軍事恫嚇，奪我多個邦交國，圖謀迫我接受消滅國家主權的「一國兩制」，中共才是破壞兩岸關係的亂源。

陸委會強調，最近社會上大談「芒果乾」，民眾所以有如此強烈的感受，這顆「芒果」無疑就是馬前總統二○一五年在「馬習會」時所種下的。

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