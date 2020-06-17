赴陽明山擺拍網美照 徐國勇揪團玩翻國家公園

內政部長徐國勇赴陽明山國家公園示範安心旅遊。（記者黃欣柏攝）

2020-06-17 17:37:46

〔記者黃欣柏／台北報導〕國內疫情趨緩，為鼓勵民眾走向戶外、提振經濟，內政部長徐國勇今特別前往陽明山國家公園示範安心旅遊，帶著媒體一同欣賞繡球花盛開、水車寮步道等美景，過程中徐國勇不時在媒體要求下擺拍各式網美照，還自嘲是「臨老入花叢」，並呼籲民眾可以把振興3倍券拿來陽明山國家公園使用，絕對不會後悔。

內政部表示，為鼓勵民眾走出戶外，營建署近日推動「樂山樂水．國家公園」宣導計畫，將在今年6月至12月搭配季節變化，每月推出不同主題國家公園遊程，並透過深度解說導覽，供民眾親近山林、陶冶身心。

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此外，為促進地方產業發展，國家公園也將於6月下旬發行新版《遇見˙最好的季節-臺灣國家公園微旅行護照》，和裝備、餐飲、民宿、飯店、賣店、在地導覽等101家業者合作，推出「持護照･享優惠」活動，民眾只要持護照參加園區遊程或到周邊商店消費，都可享有折扣優惠。

今徐國勇特別邀媒體實地走訪陽明山國家公園的人氣景點竹子湖，除漫步在水車寮步道，感受沿途田園風光外，也拜訪了碾米水車舊址，欣賞梯田景觀。此外，目前正值繡球花開季節，徐國勇也特別進入繡球花園中近距離欣賞因土質酸鹼不同，而呈現藍、紫或粉紅等繽紛色彩的繡球花，並配合媒體要求擺出各種俏皮姿勢，全力拚觀光。

徐國勇表示，很多外國友人都跟他說很喜歡台北，不但出門就有超商，也不用買車，可以用捷運及公車代步，甚至公車從早上5點到晚上12點都有，全世界找不到這麼便利的地方，而且從市區出發只要半個小時就可以到陽明山享受最棒的溫泉、最棒的山林。

徐國勇也提到，陽明山是一年四季都適合走訪的地方，雖然最高點僅海拔1120公尺，但因為東北季風的關係，因此在這裡也可以看到海拔2000公尺以上的生態，又因為這裡是火山地形，所以有很多獨特的景觀，「歡迎大家可以把振興3倍券用到這裡來，絕對不會後悔！」

內政部表示，隨著國內疫情逐步趨緩，各國家公園都配合中央流行疫情指揮中心的「防疫新生活運動」政策，鬆綁了國家公園的防疫限制，例如山屋已回復原有承載量，以及彈性放寬停車場管制等，希望民眾在維持個人防疫措施的情況下，能放心參與各項戶外活動。

內政部也提到，6月份多個國家公園都推出特別活動，例如陽明山國家公園推出「四季訪陽明」系列活動的「蟲夏之夢—草山蝶紛飛」；太魯閣國家公園有「部落音樂會暨太魯閣族文化體驗活動」；台江國家公園更有「來趣台江Fun Tour」假日解說專車，從賞蝶護蟹、登山健走、假日市集、音樂會到部落小旅行等，行程豐富。

從市區出發只要半個小時就可以到陽明山享受最棒的溫泉、最棒的山林。（記者黃欣柏攝）

徐國勇自嘲是「臨老入花叢」，並呼籲民眾可以把振興3倍券拿來陽明山國家公園使用。（記者黃欣柏攝）

內政部長徐國勇帶著媒體一同欣賞繡球花盛開。（記者黃欣柏攝）

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