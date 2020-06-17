民進黨徵召參選高市長補選 陳其邁：讓大港再次揚起希望的聲音

民進黨中常會今下午通過徵召提名行政院副院長陳其邁（右2）參選高雄市長補選，陳其邁致詞時自信表示「我準備好了！」帶領高雄迎向更好的未來，他是唯一的人選，他未來會打造以民為本、高滿意度的市府團隊，讓大港再次揚起希望的聲音。（記者劉信德攝）

2020-06-17 15:39:12

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中常會今下午通過徵召提名行政院副院長陳其邁參選高雄市長補選，兼任民進黨主席的總統蔡英文會後召開「力挺高雄，大步邁進」提名記者會，陳其邁致詞時自信表示「我準備好了！」帶領高雄迎向更好的未來，他是唯一的人選，他未來會打造以民為本、高滿意度的市府團隊，讓「大港」再次揚起希望的聲音，讓故鄉可以擦亮綠色執政，品質保證的招牌。他也笑，稍早中常會通過徵召他時，他也一度哽咽。

蔡總統會後召開徵召提名記者會，民進黨2名直轄市長桃園市長鄭文燦及台南市長黃偉哲，皆出席力挺陳其邁參選，民進黨秘書長林錫耀也出席。

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陳其邁致詞表示，他已經辭去行政院副院長工作，並接受民進黨徵召，準備投入這次高市長補選。他特別感謝蔡總統和蘇院長在這段時間，讓他有幸加入政院團隊，努力拚政績，把「有政府會做事」的施政理念國家重大建設推動，感謝蔡總統和蘇院長。

陳其邁說，這段期間，他非常掛念故鄉高雄，當淹水時，他都會特別看到底是哪裡淹水；登革熱來時，他在政院也會特別關注高雄登革熱疫情如何，高雄大小事情，都放在他的心上。對他而言，他也看到高雄這段時間的紛擾，他相信高雄值得更好也應該更好。

陳其邁指出，他也要深切檢討。2018年高雄市長選舉他努力不夠，讓很多市民朋友失望，這對他說是人生的挫折，但誠如他昨天參加雄中畢業典禮時和學弟與自己勉勵，「跌倒了，爬起來；爬不起來，用爬的也要達到目的地」，高雄對他來說是一生懸命的地方，是永遠的故鄉。

陳其邁說，2008年蔡總統剛接任民進黨黨主席，大力推動政黨轉型，民進黨2016年執政至今，已經從廢墟站起來，成為民調最高、人民支持的執政黨。罷韓投票告訴我們，高雄人的氣魄及對民主的堅持，希望高雄重新再出來的意志。

他提及，民進黨在2018年九合一選舉敗選後，蔡總統常說，她對高雄的承諾不變，他也要向所有高雄市民說，他可以落實總統所有高雄市民的承諾，他可以在既有基礎上，帶領高雄迎向更好的未來，他也是唯一的人選。

陳其邁表示，他在行政院這段時間，有幸與蘇院長打拚，他和蘇常被嘲笑是「敗選者聯盟」，民進黨經歷2018年敗選，從谷底重返高峰，感謝蘇院長在政院的教導，和政院所有同仁努力，讓他學會更成熟謙虛圓融來推動重大政策。

陳其邁說，他未來會打造以民為本，高滿意度的市府團隊，讓「大港」再次揚起希望的聲音，讓故鄉可以擦亮綠色執政，品質保證的招牌，這是他接受民進黨徵召最重要的歷史任務。未來競選過程，他也會向高雄市民說明施政理念，握緊每雙高雄市民的手，說明他從政的初衷和對建設大高雄的看法，「我準備好了」。

鄭文燦致詞表示，每個政治人物都有生命的原點和感情的原點，高雄就是陳其邁的出發點，政治人物會遇到挫折失敗，繼續前進的動力則常來自於生命原點的呼喚，高雄是陳其邁生命原點，相信陳其邁已經準備好了，這次高雄是要restart，高雄的進步不能中斷。

黃偉哲致詞說，已經中斷很久的「南方治理平台」，希望在陳其邁當選市長後能夠重啟，嘉嘉南高屏連成一線，配合蔡總統大南方發展計畫，一定可以讓南台灣脫胎換骨。他和陳其邁、鄭文燦、林錫耀都是學運世代，希望他們的精神能為台灣貢獻。

陳其邁於2018年九合一選舉代表民進黨參選高雄市長，與當時國民黨候選人韓國瑜競選落敗。韓國瑜因今年6月6日罷免投票案通過、6月12日解職。高雄市長補選將在8月15日進行，民進黨派出陳其邁再次出戰，陳其邁昨已向政院遞出辭呈，18日生效後，正式辭官參選。

民進黨中常會今下午通過徵召提名行政院副院長陳其邁（右）參選高雄市長補選，陳其邁致詞時自信表示「我準備好了！」未來會打造以民為本、高滿意度的市府團隊，讓大港再次揚起希望的聲音。（記者劉信德攝）

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