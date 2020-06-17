陳其邁辭官拚補選 民進黨高雄戰隊就位

民進黨高雄戰隊就位，全面年輕化。（記者葛祐豪攝）

2020-06-17 10:07:45

〔記者葛祐豪／高雄報導〕行政院副院長陳其邁今天下午將辭官，投入高雄市長補選，民進黨高雄戰隊超前佈署，黨部一早發布新任執行長、副執行長，全面年輕化，民進黨高雄黨部主委趙天麟希望國民黨對於高雄在地人才培育訓練，真的要多用心，國民黨候選人也應告訴大家「你對高雄的熱愛在哪裡？對高雄的願景是什麼？」

民進黨中央黨部將於下午正式徵召陳其邁，投入高雄市長補選，高雄市黨部主委趙天麟今天一早開記者會，公布新任黨工職名單，並宣布黨部全員就輔選戰鬥位置。

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趙天麟說，面對8月15日的高雄市長補選，將率領民進黨高雄市黨部超前部署，推出最強陣容，結合陳其邁原有的高雄各區組織專員，納編入黨務系統，成為最強輔選戰隊。

在場黨工職的身上，也都貼上一個象徵開關開啟的貼紙，為接下來的選戰提振士氣。

新任的民進黨高雄市黨部團隊，橫跨5、6、7、8年級，是老中青的大結合，團隊具備活力、專業及經驗。

新任黨部執行長林志誠，70年次，曾任民進黨第18、19屆全國黨代表，在高雄左楠地區深耕許久，擔任過前議員林瑩蓉服務處副主任、市議員李雅慧服務處主任。他表示未來將展現活力、專業、創意，服務高雄市的民進黨員。首席副執行長詹嘉平已在政治圈已服務超過20年，今年也擔任蔡英文總統高雄市競選總部執行副總幹事，此次被留任。

66年次的新任副執行長鄧巧佩，曾任立委趙天麟服務處組織部執行長，展現主婦的溫暖與堅毅。另位副執行長劉瑞堂是77年次，今年才32歲，歷任趙天麟立委團隊、支援林智鴻議員組織副主任。

外界認為，高雄市民連同市長補選，今年將投3次票，補選投票率恐不會太高？趙天麟坦承：「這麼多次投票跟選戰後，當然我們要訂這樣的高峰，其實是一個很大的壓力，我們先做好一切的準備、做好一切的努力，再由候選人對外做政治的期待跟宣示。」

對於國民黨目前呼聲最高的吳怡玎，趙天麟強調，包括吳怡玎及李雅靜、黃紹庭或任何素人，他都表示尊重，但有幾項期待，第一就是「希望國民黨對於高雄在地人才培育訓練，真的要多用心！」

趙天麟說，這麼多年來，看到民進黨代代相傳，不斷訓練出很多年輕人，像這次黨工還有8年級生，不僅性別平等、區域平衡，聯繫上也都是老、中、青三代都有，未來將是民進黨最大的優勢。

趙天麟表示，其他建議就如同他臉書所寫的，請一定要對高雄有熱情、有愛、有願景，不要對高雄想像到的，呈現在全國媒體前面的就是謾罵、抹黑、批評、攻擊這些負面選戰，這對高雄並不公平。

他說，非常期待國民黨的候選人，告訴我們你對高雄的熱愛在哪裡？對高雄的願景是什麼？「哪怕你是一個韓國瑜的支持者，你要繼續推銷他的愛情摩天輪，或是太平島挖石油，我們都認為比人身攻擊高明許多！」

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