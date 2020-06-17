資安疑慮！綠委踢爆Fortinet具中國背景 我採購5億設備

民進黨立委林俊憲（左）。（記者謝君臨攝）

2020-06-17 11:05:40

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委林俊憲上午召開記者會，踢爆政府資訊採購的重要供應商Fortinet具有中國背景，其負責人甚至入選中國建國65週年紀念肖像郵票，與中共關係匪淺。另，Fortinet去年才因將中國製產品偽裝成美國製賣給美軍，遭美重罰1635萬元，但其設備竟被我國防部、國安局等高度敏感機關採用，恐成資安漏洞。

林俊憲表示，Fortinet的總部在美國，主要產品為防火牆，董事會成員多為中國人，不僅如此，其負責人謝青更出現在由中國官方所發行的建國65週年紀念肖像郵票中，大篇幅介紹他的故事，顯見其與中共官方關係良好。

請繼續往下閱讀...

更誇張的是，這間公司去年才與美國司法部簽署協議，同意付給約1635萬元的罰款，原因是將中國製的產品重貼標籤，偽裝成美國製後，賣給美軍多個部門。

林俊憲說，Fortinet連面對審查非常嚴格的美國政府都敢偽造，台灣這麼多敏感政府機關都採用Fortinet的設備及軟體，難道不會出現中國製偷渡入台的情形？這些設備就像是特洛伊木馬，潛伏在政府機關，隨時可能引爆資安危機。

林俊憲指出，政府機關這6年來，僅共同採購就向Fortinet採購了近5億元的設備，還不包含專案招標的部分。其中光是國防部、國安局就各採購了約1000萬元、合近50項的設備，是否被用於高度機密的場所則不得而知。

林俊憲表示，根據工業局所擬的共同採購資安管理機制，原廠或代理商屬於「中國（含港、澳）廠商」，皆不得參與招標，契約也載明若產品為中國製得終止契約，然而像Fortinet這類外資偽造產地的情形，除非透過檢舉，否則很難察覺。

林俊憲要求，政府除了儘速調查國內的使用情形外，應拿出魄力，若有疑慮就先立即下架處理或是禁購，避免更多政府機關的資訊被攔截、掌握，甚至癱瘓，才驚覺「木馬」早已入侵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法