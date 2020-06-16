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高市府使用氣爆善款遭糾正 陳冠榮：馬系監委只問顏色不問蒼生

網友整理高雄氣爆完整記事。（記者王榮祥翻攝）

網友整理高雄氣爆完整記事。（記者王榮祥翻攝）

2020-06-16 23:11:42

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府管理與運用氣爆善款遭監院糾正，引發議論；前氣爆自救會長陳冠榮直言馬系監委只問顏色、不問蒼生，最後一刻還在政治鬥爭；市府則強調，氣爆善款運用並無不法，會積極向監察委員說明。

陳冠榮表示，馬系監委糾正善款不應添購消防員設備，是無視氣爆中喪命、重傷的消防人員，是無視善款捐贈人指定要捐給消防兄弟添購設備的心意，更是罔顧現在仍在第一線救災打火弟兄的生死，此糾正案完全背離捐款人意願及脫離當下社會情境。

他進一步指出，查到沒甚麼好查，挑到無法挑剔，只好挑剔「代位求償」這個名稱，這不是政治審查，甚麼才是政治審查？

陳冠榮參照其他監委公開發出的「不同意見書」，發現各方對於「債權讓與/代位求償」計畫皆表認同，律師費用部分，高雄律師公會指名「尚符合氣爆捐款管理作業要點」；法務部亦指出「律師可為災民爭取更多權益，對於災民亦有受益」。

陳冠榮強烈質疑，馬系監委假調查之名行政治審查之實？最被人看破手腳的一招，就是指責高市府未開足珠寶公會捐款的收據。但根據社會局告知，珠寶公會所捐贈的3204萬，社會局早就開出72張收據，哪裡有問題？

他痛批馬系監委只憑國民黨市議員一面之辭，根本沒有跟高市府調閱證據，就直接在新聞稿中以尊貴的監委之姿，抹黑辛苦的社會局同仁，自氣爆發生以來，社會局同仁協助氣爆受害者走過6年艱辛歲月，是受害者的戰友，他不忍、更憤怒這樣的指責抹黑。

陳冠榮批，馬系監委公開的新聞稿，洋洋灑灑數千字，卻未清楚說明要彈劾誰？要糾舉誰？要糾正誰？ 用政治意圖強烈的文字，惡意引導整個氣爆善款有問題的印象，但事實絕非如此。這不是政治審查，甚麼才是政治審查？也只能說，只問顏色不問蒼生，馬系監委最後一刻還在進行政治鬥爭。

針對糾正案，高市府澄清，有關石化氣爆善款使用已歷經市府內部政風調查、外部審計、檢調、監察院等調查，並無不法，外界輿論的臆測及誤導應就此終結。

市府強調，氣爆善款委員會始終由多數的災民代表及民間公正人士主導，市府擔任輔助角色，公務員依法行政，只是希望能為災民進行最好的照顧。

陳冠榮批評馬系監委調查氣爆只問顏色、不問蒼生。（記者王榮祥翻攝）

陳冠榮批評馬系監委調查氣爆只問顏色、不問蒼生。（記者王榮祥翻攝）

網友整理氣爆糾正案內容與實情。（記者王榮祥翻攝）

網友整理氣爆糾正案內容與實情。（記者王榮祥翻攝）

網友整理氣爆糾正案內容與實情。（記者王榮祥翻攝）

網友整理氣爆糾正案內容與實情。（記者王榮祥翻攝）

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