高雄氣爆善款沒給「五月天」 韓競辦卻要康裕成道歉

2019-10-02 19:30

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市議員康裕成po文「為了搶救韓（國瑜）的選情連五月天都抹黑」，對此，韓辦認為涉污衊回嗆「請向五月天道歉」；高雄市社會局長黃淵源捲入政治口水仗，稱善款用作災區振興觀光推廣活動，確實沒有「五月天」項目。

康裕成今天於議會質詢，質疑8、9月間韓國瑜競選團隊曾爆料「五月天用5千萬善款辦演唱會」，是否真有此事？黃淵源當場答稱沒有，事後，康裕成在臉書貼文，tag「為了搶救韓的選情連五月天都抹黑」，韓辦卻回嗆，請康裕成「不要污衊音樂人」、「請向五月天道歉」。

黃淵源說，當年辦演唱會時他尚未到任，當時社會局核發59個災區計畫交由各局處執行，其中，觀光局5千萬經費用作振興災區觀光推廣活動，計畫內容看不到「五月天」項目，事後說明，是用在演唱會交通接駁疏導、道路整潔及醫療等共110萬3500元。

韓國瑜競選辦公室今表示，團隊從未主動提及「五月天用5000萬氣爆善款辦演唱會」，還原當初這場「高雄氣爆NEW再創新高五月天演唱會」，是由五月天無酬演出，並由相信音樂公司提供舞台、音響、投影幕等設備，而活動宣傳、交通控管、人潮輸運、警義交值勤、餐費、環境清潔等行政協助工作，則由觀光局負責辦理。

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