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控陳菊市府A氣爆善款！韓粉錄影致歉承認全是抹黑

1名韓粉近日在臉書發布錄影，為自己抹黑陳菊市府A氣爆善款致歉。（圖擷取自心之助臉書）

1名韓粉近日在臉書發布錄影，為自己抹黑陳菊市府A氣爆善款致歉。（圖擷取自心之助臉書）

2019-10-28 20:15:02

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜屢次質疑前朝的氣爆專款用途，更有韓粉在網路上製圖，抹黑陳菊「A善款」、攻擊前高雄市文化局長、「Wecare高雄」臉書粉專發起人尹立在製作氣爆藝術裝置時分一杯羹，該名韓粉近日錄影出面道歉，澄清自己的所作所為全是不實指控。

韓粉「心之助」過去在臉書社團「2020韓國瑜總統後援會（總會）」製作圖片，以尹立肖像作為圖底，並用白色字體寫著「我用民眾捐的氣爆善款做裝置藝術，花兩三千萬，A了不少錢，哈哈哈」，「我們必須罷免韓市長，以前的眾多弊案才不會被揭發，以後我們也才能繼續A高雄的錢，反正年輕人單純好騙，好煽動」，並指出罷免韓國瑜的原因是「怕被查弊」。

「心之助」日前以「網友」身分錄影，並表示「前一陣子我從其他韓粉處得到資料不經查證並製作圖卡，以不實內容抹黑氣爆裝置藝術與尹立先生本人清白，本人特向尹立先生致歉，並保證不再公開評論道歉聲明，與絕不再發生傷害尹立先生名譽之情事。也請大家不要再轉載、散布錯誤的氣爆裝置藝術不實資訊。」

他強調，「這次事件，尹立先生沒有向我求償任何金額，他只希望我能做為表率，勸告各位朋友，不要散播不實資訊，攻擊不同政治立場者，不要再讓台灣社會對立下去，停止汙衊抹黑的風氣，希望大家也能跟我一起努力。謝謝。」

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心之助過去在臉書散布不實資訊，指控想罷免韓國瑜的人，是因怕弊案被揭才發起連署。（圖擷取自2020韓國瑜總統後援會（總會））

心之助過去在臉書散布不實資訊，指控想罷免韓國瑜的人，是因怕弊案被揭才發起連署。（圖擷取自2020韓國瑜總統後援會（總會））

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