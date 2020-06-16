氣爆案馬系監委糾正高市府 9監委提不同意見

針對高雄731氣爆善款使用，監察院今天通過「馬系」監委李月德等5人的調查報告，糾正高雄市政府，但有9位監委提出不同意見書，認為高市府處置並無不當。（記者謝君臨攝）

2020-06-16 20:47:32

〔記者謝君臨／台北報導〕針對高雄731氣爆善款使用，監察院今天通過「馬系」監委李月德等5人的調查報告，以高市府使用善款購買機關執行業務所需設備、開立捐款收據疑議等理由糾正高市府。對此，監委蔡崇義等9人提出不同意見書，認為高市府處置並無不當，其中除了監委林雅鋒是前總統馬英九提名，其餘監委均為總統蔡英文提名，雙方再度互槓。

高雄市於2014年7月31日發生石化管線大規模氣爆，造成慘重傷亡及重大財損，監委李月德、陳慶財、楊美鈴、江明蒼、江綺雯調查後，認定高市府不當運用民間捐款購置機關執行業務所需設備，且有開立捐款收據疑議，均有疏失。

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對此，監委蔡崇義、田秋堇、楊芳婉、高涌誠、趙永清、張武修、王幼玲、林盛豐提出不同意見；監委林雅鋒也針對該報告中的律師費用部分，提出不同意見。

蔡崇義等人指出，我們認為當時高市府處置並無不當，甚至細閱整份調查報告，處處可窺見各主管機關對於善款處置再三的肯定；甚至事經多年查核，本院審計部一再強調「尚未發現欠妥情事」，更指出「民間捐款專戶管理委員會審議與監督之意見辦理、或已查明處理、或已經注意改進」；

此外，主計總處說明「善款運用於各項支出皆為指定用途範圍內」，甚至指出「似無先行墊借導致其須承受非屬政府負擔之賠償金等情事」；至於律師費用部分，不僅高雄律師公會指名「尚符合氣爆捐款管理作業要點」；法務部也指出「救災法之規範範圍亦有包含災後之復原重建等措施」，甚至指出「律師可為災民爭取更多權益，對於災民亦有受益」。均指出氣爆捐款的運用並無不當。

蔡崇義等人認為，該調查報告無視報告內客觀數據，仍以陳情人的片面說法，認有瑕疵，甚至提案糾正，顯屬誤解。我們除在會議中指明，列為紀錄，以供日後評價外，並針對律師費用、調查程序兩點，指出其謬誤。

針對律師費用部分，不同意見書指出，善款律師費因人數眾多，乃用統標，事實也證明得標費用較律師個案訴訟，價錢低廉甚多，律師公會及法務部都表肯定，對災民集體訴訟當然有利。調查報告以得標費用除以戶數，再指出特殊個案求償費用低於律師費用，而忽略集體訴訟其訴訟標的本即多寡不一的事實。以錯誤邏輯所為的計算，當然有此假象及謬誤。

調查程序部分，蔡崇義等人說，有關善款基金會是以民間代表為主，政府功能為輔。此民間組織監院是否適宜介入調查，已有疑義。況本件高雄氣爆多年調查，均無不法，甚至肯定。況以客觀而言，基金會有自主使用權，監院實無主觀逕行認為不當，甚至對高市府提出糾正之指摘，我們對於此糾正，更是無法認同。

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