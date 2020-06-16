為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

外交部通電外館統一名片格式 立院委員會並未決議強制要求

我國因外交處境特殊，名片使用和外館名稱難有一致格式。目前邦交國都已使用國旗加上「中華民國（台灣）」樣式，如左上是我駐聖文森人員的名片；非友邦則有多種樣式，例浮水印國徽加館名（右上）、外交部部徽加上國名與台灣（左下）、國花梅花加館名（右下）等。（記者呂伊萱攝）

我國因外交處境特殊，名片使用和外館名稱難有一致格式。目前邦交國都已使用國旗加上「中華民國（台灣）」樣式，如左上是我駐聖文森人員的名片；非友邦則有多種樣式，例浮水印國徽加館名（右上）、外交部部徽加上國名與台灣（左下）、國花梅花加館名（右下）等。（記者呂伊萱攝）

2020-06-16 14:55:06

〔記者彭琬馨／台北報導〕本報報導外交部在12日通電外館，要求駐外人員使用統一格式名片，但統一格式中字樣並未包含台灣。根據立法院公報，國民黨立委陳以信4月20日在立法院委員會質詢此事時，點名駐德代表謝志偉名片加註台灣是特立獨行；陳以信並說，若這個格式不正確，外交部應通令外館，名片格式必須一致。

不過根據公報紀錄，委員會並未決議強制要求外交部處理此事。基進黨立委陳柏惟今則在臉書貼文表示，若國民黨立委質詢一次就要發一次電文，那他下次質詢請務必貫徹始終；陳柏惟並說，突破台灣困境，宣傳台灣才是我們要的外交。

根據立法院公報，國民黨立委陳以信當時秀出一張駐德代表謝志偉的名片，並以另一張一般外交部官員的名片比較，就此事質詢時任外交部次長徐斯儉。徐斯儉答詢時表示，謝志偉的名片上「寫了台灣」，陳以信追問徐，「哪一個格式是正確的？」徐斯儉當時說，「我不知道要怎麼回答」，在陳以信的不斷追問、要求徐斯儉就兩張名片的比較，選擇一個較接近自己名片格式的情況下，徐斯儉說，他的比較像一般外交部官員的名片形式。

陳以信則接著點名，駐德代表謝志偉特立獨行，若謝的名片是正確的，外交部應頒布所有外交官都這樣用，若不正確，就應要求謝志偉調整，他並說，駐外單位的名片格式應一致。但委員會最後並未決議要求外交部應將名片統一格式。

陳以信今在臉書貼出該質詢片段表示，國家對外人員的名片，就是國家象徵的一部分，本來就該有一致性的作法；陳以信並以關鍵字（#hashtag）說，「#我只說統一格式沒說要拿掉台灣」。

基進黨立委陳柏惟則在臉書貼文說，「如果中國黨立委質詢一次你們就要發一次電文，那我台灣籍立委就每次質詢，屆時請務必貫徹始終」；陳柏惟強調，國名是長遠問題，台灣當然希望回歸正名，但在程序完成之前，外交部應該要認知，台灣走上國際代表的是什麼。

陳柏惟強調，突破外交困境，宣傳 「台灣 TAIWAN」 才是我們要的外交。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
樂見外交名片印台灣 吳釗燮公文批示尊重因地制宜現狀
2020-06-16 13:23

樂見外交名片印台灣 吳釗燮公文批示尊重因地制宜現狀
駐美人事異動 外交部禮賓處長鄭榮俊接任副代表
2020-06-16 12:04

駐美人事異動 外交部禮賓處長鄭榮俊接任副代表
股災後定期定額升溫 用日日扣更優

股災後定期定額升溫 用日日扣更優
駐外名片圖例惹議 外交部：是參考、沒有不准用台灣
2020-06-16 09:41

駐外名片圖例惹議 外交部：是參考、沒有不准用台灣
外交部統一駐外名片格式 現用有「台灣」均遭排除
2020-06-16 08:21

外交部統一駐外名片格式 現用有「台灣」均遭排除
終於解封！後疫情房市 買氣逆勢衝天

終於解封！後疫情房市 買氣逆勢衝天
政治今日熱門
2020-06-15 15:16

民眾黨立委、黨工都有台北燈節外套 苗博雅質疑市庫通黨庫

2020-06-15 15:14

能力曾獲肯定有私人情誼 楊明州弔唁許崑源

2020-06-15 15:23

新兩岸論述出爐前 江啟臣訪AIT會酈英傑

2020-06-15 16:25

大巨蛋偷裝椅子北市府未發現 議員轟稽查流於形式

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播