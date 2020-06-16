外交部通電外館統一名片格式 立院委員會並未決議強制要求

我國因外交處境特殊，名片使用和外館名稱難有一致格式。目前邦交國都已使用國旗加上「中華民國（台灣）」樣式，如左上是我駐聖文森人員的名片；非友邦則有多種樣式，例浮水印國徽加館名（右上）、外交部部徽加上國名與台灣（左下）、國花梅花加館名（右下）等。（記者呂伊萱攝）

2020-06-16 14:55:06

〔記者彭琬馨／台北報導〕本報報導外交部在12日通電外館，要求駐外人員使用統一格式名片，但統一格式中字樣並未包含台灣。根據立法院公報，國民黨立委陳以信4月20日在立法院委員會質詢此事時，點名駐德代表謝志偉名片加註台灣是特立獨行；陳以信並說，若這個格式不正確，外交部應通令外館，名片格式必須一致。

不過根據公報紀錄，委員會並未決議強制要求外交部處理此事。基進黨立委陳柏惟今則在臉書貼文表示，若國民黨立委質詢一次就要發一次電文，那他下次質詢請務必貫徹始終；陳柏惟並說，突破台灣困境，宣傳台灣才是我們要的外交。

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根據立法院公報，國民黨立委陳以信當時秀出一張駐德代表謝志偉的名片，並以另一張一般外交部官員的名片比較，就此事質詢時任外交部次長徐斯儉。徐斯儉答詢時表示，謝志偉的名片上「寫了台灣」，陳以信追問徐，「哪一個格式是正確的？」徐斯儉當時說，「我不知道要怎麼回答」，在陳以信的不斷追問、要求徐斯儉就兩張名片的比較，選擇一個較接近自己名片格式的情況下，徐斯儉說，他的比較像一般外交部官員的名片形式。

陳以信則接著點名，駐德代表謝志偉特立獨行，若謝的名片是正確的，外交部應頒布所有外交官都這樣用，若不正確，就應要求謝志偉調整，他並說，駐外單位的名片格式應一致。但委員會最後並未決議要求外交部應將名片統一格式。

陳以信今在臉書貼出該質詢片段表示，國家對外人員的名片，就是國家象徵的一部分，本來就該有一致性的作法；陳以信並以關鍵字（#hashtag）說，「#我只說統一格式沒說要拿掉台灣」。

基進黨立委陳柏惟則在臉書貼文說，「如果中國黨立委質詢一次你們就要發一次電文，那我台灣籍立委就每次質詢，屆時請務必貫徹始終」；陳柏惟強調，國名是長遠問題，台灣當然希望回歸正名，但在程序完成之前，外交部應該要認知，台灣走上國際代表的是什麼。

陳柏惟強調，突破外交困境，宣傳 「台灣 TAIWAN」 才是我們要的外交。

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