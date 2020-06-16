駐外名片圖例惹議 外交部：是參考、沒有不准用台灣

外交部發言人歐江安。（資料照）

2020-06-16 09:41:26

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外交部統一駐外名片格式 現用有「台灣」均遭排除

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部上週通電全球外館，統一駐外人員名片格式，由於圖例中未列示台灣，引起駐外人員議論，立委批評其開倒車。外交部發言人歐江安今表示，發送圖例是參考，「不准使用台灣」並非事實，目前中華民國（台灣）已是正式對外文書用法；至於有關設計，外交部將與其他部會討論後再行定案。

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本報今日披露，外交部12日通電所有外館，針對駐外人員名片統一格式，律定列出國旗、國徽、梅花、外交部部徽等圖例，要求外館「審視同仁現用名片」，「參考上述原則辦理」。由於該電文未列出台灣，引發駐外人員議論，認為是針對在名片上自行印製台灣的外交人員，要求改正。

歐江安今天對此表示，外交部對外館名片格式的原則行之有年，近期應立委要求統一外館名片標準格式，發送相關圖例給駐外單位，作為最新設計的參考。

歐江安澄清，媒體報導表示外交部通電外館不准使用「台灣」一事，並非事實。目前在所有邦交國和部份非邦交國，使用中華民國（台灣）已是正式對外文書用法。在無法使用正式國名的外館，也有部份使用上的彈性。

歐江安並指出，外館名片設計一致化及強化方便使用等相關議題，涉及國家整體對外事務與各部會的協調，有關設計案，外交部將與其他部會討論後再行定案。

國民黨立委陳以信4月在立法院質詢外交部次長徐斯儉時，曾批評駐德代表謝志偉名片印有「TAIWAN」，格式不同於其他外交大使，建議外交部應統一格式，並檢討謝志偉是否適任。

我國駐外人員時常在名片上加註台灣，左為駐德代表謝志偉在名片印上燙金的台灣大使字樣。（記者蘇永耀翻攝立法院網站）

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