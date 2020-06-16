高雄市長補選6月20日到24日登記 保證金兩百萬、不收硬幣

中選會今公告高雄市長補選登記日期與相關規定。（記者王榮祥翻攝）

2020-06-16 10:00:41

〔記者王榮祥／高雄報導〕中選會今公告高雄市第三屆市長補選相關事宜，6月20日到6月24日受理登記，保證金兩百萬元，不收硬幣。

公告內容指出，欲參選高雄市長補選者須備妥資料，包括登記申請書、申請調查表、3個月內戶籍謄本、兩寸照、刊登政見與個人資料、學經歷證明、競選辦事處登記書、政黨推薦書、國民身分證等。

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保證金兩百萬元，以現金、金融機構本票等為限，不能給硬幣。

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