賀陸軍官校建校96週年 江啟臣批政府推動年改刻意抹黑軍人

陸軍官校將於6月16日慶祝建校96週年，國民黨主席江啟臣今在臉書上發文慶賀，也痛批，軍人的社會形象，在政府推動「年金改革」過程中，遭到刻意抹黑與污衊。（資料照）

2020-06-15 12:19:59

〔記者林良昇／台北報導〕中華民國陸軍軍官學校即將於6月16日慶祝建校96週年，國民黨主席江啟臣今在臉書上發文慶賀，強調國民黨不會忘記，永遠跟陸官站在一起，江也痛批，軍人的社會形象，在政府推動「年金改革」過程中，遭到刻意抹黑與污衊，令人心痛。

江啟臣今在臉書上慶賀陸軍軍官學校建校96週年，江啟臣表示，回想陸官的起源，和國民黨密不可分。國民黨與陸軍軍官學校的特殊淵源與情感很多人已經忘記了，但國民黨一定不會忘記，而且永遠與支持中華民國的陸官站在一起。

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江啟臣指出，這幾年來，軍人的社會形象，在政府推動的所謂「年金改革」過程中遭到刻意抹黑與污衊，令人心痛！軍人的形象受到打擊，就是國家形象受打擊。如何維護國軍形象，同時保障軍人家庭生活，在榮退後開創更豐富的人生，始終是國民黨關注、努力的重點之一，也是他為國民黨主席，對於國軍的嚴肅承諾。

江啟臣說，黃埔精神是「親愛精誠」，也可以是團結、奮鬥、負責、犧牲，更可以是不怕苦、不怕難、不怕死的「三不怕」精神。這樣的精神支撐著中華民國陸軍一路與國家走過苦難，不改其志。陸官歷屆畢業生對於中華民國的忠誠，為國家在統一、抗戰、戡亂，以及現在保衛台、澎、金、馬時期所付出的犧牲與奉獻，永遠是國家最堅定的力量。

江啟臣表示，黃埔軍校大門對聯其中的一句話是「完成革命始回頭」。這種義無反顧的精神，也應該是國民黨上下在協助國家抵抗外侮、確保中華民國憲政體制時，必須銘記在心、戮力實踐的。

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